Karina Buhr lança livro e faz shows em Fortaleza para celebrar a arte do encontro

Famosa pela inventividade em diferentes frentes artísticas, Karina Buhr estará em Fortaleza para celebrar novos projetos e encontros. Serão três espaços ocupados pela artista baiana: a Livraria Coração Selvagem, o Centro Cultural Banco do Nordeste e o restaurante Cantinho do Frango. Em comum entre eles, a sempre natural confluência entre música e literatura.

No CCBNB e no Cantinho do Frango entrará em cena o som. O show “Voz e Tambor” – com Regis Damasceno na guitarra – acontece no dia 21 no primeiro espaço, e dia 22 no segundo.

Duas congas, ilú, alfaia, pandeiro, ganzá e outras percussões dão o pulso para canções que começaram como poesias recitadas do livro “Desperdiçando Rima” (Rocco, 2015), intercaladas por músicas do repertório dos discos-solo da cantora.

Legenda: "Mainá" é o segundo romance de Karina Buhr

A face literária de Karina ganha mais força na Coração Selvagem, quando lançará o novo livro, “Mainá”, pela editora Todavia. A personagem-título foi criada no ano de 1995 em formato de peça, com pouco texto, mas muita música – cenário que explicava situações e personagens bem marcados.

“Não cheguei a encenar”, conta Buhr. “Em 2020, acabou ganhando mais camadas. O contexto foi uma oficina de escrita de Andrea del Fuego. Em um texto, coloquei Mainá e um movimento natural de mais cenas, personagens e novas situações criadas foi acontecendo, até que ela me perguntou ‘por que você não transforma a peça num livro?’. Foi o ponto de partida pra virar romance”.

Lembranças e questionamentos

Em síntese, a obra apresenta uma criança ao mesmo tempo antiga e futurista, irmanada à tradição oral. Não à toa, os fatos narrados passeiam por cordéis, visita histórias de reinos e viajantes, e amolece o asfalto do sul ao norte. No total, foram aproximadamente seis meses de escrita.

Karina Buhr Cantora, compositora, poeta e escritora “O desafio foi justamente a parte melhor. Costurar a história, escrever quase diariamente durante um tempo só esse texto, uma concentração contínua”.

Mainá, Karina explica, não tem personalidade inspirada na autora. Algumas lembranças entraram no livro para compor coisas específicas. Os questionamentos da criança sobre a morte, por exemplo, era algo bastante forte em Buhr na mesma idade que a personagem. A trama, assim, é permeada pelo profundo desejo de compreender o mundo.

São esses detalhes, entre a lucidez e o atordoamento, os responsáveis por marcar o retorno da artista à Capital. “Eu gosto demais de Fortaleza e de cada canto que pisei do Ceará. Por mim, levaria Mainá pra todos eles. Levei já pra Juazeiro do Norte e quase levava pra Sobral dessa vez também, mas o show acabou não acontecendo”, lamenta.

Legenda: Duas congas, ilú, alfaia, pandeiro, ganzá e outras percussões dão o pulso para canções do show "Voz e Tambor" Foto: Divulgação

“Rita Vânia, amiga e escritora maravilhosa – ela acompanhou todo o processo do novo livro – sugeriu a Coração Selvagem para o lançamento da obra. Me apaixonei pela livraria, torci pra dar certo e Ritinha fez acontecer. No lançamento, nós duas vamos conversar sobre o livro e vai ter sessão de autógrafos”. Compromisso marcado.



Serviço

Shows e lançamento do livro “Mainá”, de Karina Buhr

Lançamento da obra no dia 20, às 18h, na Livraria Coração Selvagem (Rua dos Tabajaras 450, Praia de Iracema). Shows no dia 21, no Centro Cultural Banco do Nordeste (R. Conde d'Eu, 560 - Centro) e no dia 22 no Cantinho do Frango (Rua Torres Câmara, 71 - Aldeota).