Aos 23 anos, modelo cearense estrela campanha mundial de Diane Von Furstenberg; conheça

Nome em ascensão no mercado internacional, a cearense Rebeca Bertoldo, aos 23 anos, estrela nova campanha mundial da grife belga Diane Von Furstenberg. Rebeca foi revelada em 2016, quando ficou entre as finalistas do concurso de modelos The Look Of The Year, da JOY Management. Na ocasião, conquistou a terceira colocação.

Lançada no final do ano passado, a coleção foi pensada para as festas de fim de ano. Na campanha, Rebeca usa o vestido ‘Dolores’, um escuro e longo, com drapeados no dorso e silhueta demarcada, dando um visual sexy, mas com conforto.

Além do trabalho para a grife, Rebeca já atuou em desfiles na semana de alta-costura de Paris e na London Fashion Week, para as grifes internacionais Y-Project, Alexis Mabille e David Koma e pivô nas passarelas da São Paulo Fashion Week.

Rebeca conta que conheceu a profissão quando foi descoberta em Fortaleza. “O Romualdo Cassiano me encaminhou ao concurso da JOY Model, o The Look of The Year. Para mim, era um hobbie em que eu poderia fazer amizades, mas depois do concurso, passou a ser uma profissão”.

Legenda: Rebeca usa vestido Dolores da marca Diane Von Furstenberg Foto: JOY Management

Reconhecimento e oportunidade

Ainda tão jovem, Rebeca comemora as oportunidades que vêm surgindo. “A campanha veio quando eu estava começando a trabalhar em Nova York. Sou muito grata pela oportunidade. Para mim, é sempre legal conhecer pessoas tão talentosas e apaixonadas pelo que fazem”.

Com trabalhos no currículo para marcas como Mercedez, Samsung, Natura, O Boticário, David Koma, Agnes B, Johanna Ortiz, Y project, a modelo afirma ter muito a realizar, já que o mercado da moda é muito amplo.

Atualmente, Rebeca mora em Londres e compartilha nas redes sociais os trabalhos e os momentos que vive na cidade.

Saudade da comida regional

Rebeca nasceu e cresceu em Fortaleza, mas aos 17 anos se mudou para São Paulo por conta do trabalho. Longe da Capital cearense desde então a modelo afirma que tenta vir à cidade natal todo ano pelo menos uma vez para aproveitar a cidade.

Legenda: Morando longe da cidade natal desde os 17 anos, Rebeca diz sentir saudade da culinária local Foto: JOY Management

Rebeca Bertoldo modelo Eu amo explorar o Ceará em geral e acho que, o que eu sinto mais falta, é da culinária que temos”.

Tendo como referências top models como Coco Rocha e Gisele Bündchen, assim como outras colegas de profissão, a cearense quer levar, para as câmeras, um lado mais ousado e confiante.