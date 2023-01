Ricardo Bacelar e Delia Fischer prestam tributo a Gilberto Gil em novo álbum: ‘Um carinho’

Não poderia haver título mais sugestivo para o novo álbum de Ricardo Bacelar e Delia Fischer. “Andar com Gil” mergulha no cancioneiro de um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira a fim de estabelecer paralelos com uma obra sem-par. Missão bonita e importante, realizada com foco específico. O lançamento do trabalho acontece nesta sexta-feira (27).

“Gil completou 80 anos trazendo espiritualidade em muitas canções – seja de forma a contemplar matrizes africanas, seja de forma a abraçar o hinduísmo, as religiões orientais ou o catolicismo. Ele tem, assim, uma forte relação com o divino sob várias vertentes”, explica Bacelar, detalhando a tônica do disco: interpretar, de forma intimista, composições de fé.

No total, nove faixas cumprem esse objetivo. De “Oriente” a “Se eu quiser falar com Deus”, passando por “Andar com fé” e “A Paz”, o passeio é pela serenidade. Gil não fica restrito somente às músicas. Ele mesmo colabora com o projeto ao dividir a voz com Bacelar e Fischer em “Prece” – aqui, o violoncelo de Jaques Morelenbaum também dá o tom.

Legenda: Amigos de longa data, Delia e Ricardo já colaboraram com trabalhos um do outro, e agora selam a parceria de forma definitiva com “Andar com Gil” Foto: Léo Soares

O encontro entre os quatro aconteceu em dezembro do ano passado no próprio estúdio de Gilberto, no Rio de Janeiro, representando a parte final do trabalho. “Foi super emocionante porque a música é muito sugestiva. É uma oração, e ele estava muito emocionado”, diz Ricardo de um lado. “Foi muito mágico, um encontro amoroso”, expressa Fischer de outro.

Com isso, a trupe entrega ao público versões em piano de vários clássicos – a maioria gravada em Dolby Atmos no estúdio de Ricardo, o Jasmim Studio, em Fortaleza. Além do disco – disponível em todas as plataformas digitais – nesta sexta também será lançado o clipe de “Prece” no YouTube, registrando os bastidores da gravação com Gil.

Projeto novo, desejo antigo

Apesar de o novo projeto ser recente – iniciado nos últimos dois anos –, o desejo de Ricardo e Delia em concretizar um disco juntos vem de longe. Amigos de longa data, os dois já colaboraram com trabalhos um do outro, e agora selam a parceria de forma definitiva com “Andar com Gil”. O clima, portanto, é de ânimo e satisfação.

“Chegamos a pensar em compor um disco novo, mas achamos complicado por conta da distância durante a pandemia. Até disco de Natal a gente pensou, mas nada disso nos falou tão alto o coração”, conta Ficher, entre risos.

Legenda: Encontro com Gil aconteceu em dezembro do ano passado no próprio estúdio do cantor e compositor, no Rio de Janeiro Foto: Nando Chagas

“Até que ouvi um álbum do Ricardo, ‘Congênito’, e nele tinham muitas coisas bacanas da MPB. Daí lancei a ideia de fazermos uma homenagem a ela. Na sequência, nós dois falamos: ‘Que tal um tributo ao Gilberto Gil?’. Sentimos que ali a coisa pegou na veia”.

Para Bacelar – um dos mais respeitados nomes da música contemporânea cearense – estamos vivendo uma realidade embrutecida. Desta feita, o disco chega como um respiro. “Acho que tá todo mundo precisando de carinho. O disco, então, é um carinho que se dá. A música tem o poder de apaziguar e de transmitir emoção. Quando perdemos a sensibilidade, embrutecemos mesmo. Mas a música promove essa conexão emocional”.

“Além disso, a questão espiritual é muito importante, essa conexão com o divino. A gente nunca pode ficar longe disso porque nossa saúde e felicidade dependem muito dessa energia emanamos e recebemos – seja qual for a religião”.

Legenda: Capa do disco de Ricardo Bacelar e Delia Fischer Foto: Divulgação

Da parte de Delia, além do contentamento pela empreitada com o amigo, fica a admiração por Gil e a vontade que o universo se multiplique em amor. “Gil é o maior filósofo da música brasileira. É filósofo da meditação, da música ecumênica, e foi essa escuta e visão que tivemos sobre a obra dele. Dessa forma, a ideia desse trabalho é realmente acalmar nossos corações, fazer com que a gente entre em sintonia de novo”.

Missão impossível? Pode até ser. Mas a disposição em tentar, no compasso precioso da canção, é maior que tudo. “Não temos a pretensão de mudar o mundo, mas assumimos o papel daquele passarinho no incêndio carregando água no bico. Estamos fazendo a nossa parte. Dentro do nosso alcance, da nossa voz, a gente quer trazer a paz e o amor como meta, energia positiva pra gente, pra quem nos cerca e para o mundo”.



Serviço

Lançamento do disco “Andar com Gil”, de Ricardo Bacelar e Delia Fischer

Nesta sexta-feira (27), em todas as plataformas de streaming. Clipe da música “Prece” lançado no mesmo dia, no YouTube

