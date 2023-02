Cearenses Verónica Valenttino e Juracy de Oliveira são indicados ao Prêmio Shell de Teatro

Dois cearenses integram a lista de indicados da maior premiação do teatro brasileiro. A atriz e cantora Verónica Valenttino concorre ao prêmio na categoria Melhor Atriz e Juracy de Oliveira tem seu trabalho reconhecido em duas indicações do espetáculo “Peça de Amar”, além de projeto coletivo.

Verónica Valenttino concorre por seu papel no espetáculo “Brenda Lee e o palácio das princesas”, indicado pelo júri de São Paulo. Na categoria, a atriz concorre com as artistas Assucena, Ana Lúcia Torre, Sara Antunes e Laila Garin. Em 2022, a cearense venceu o Prêmio Bibi Ferreira pela atuação neste mesmo espetáculo.

O ator e diretor Juracy de Oliveira atua em “Peça de Amar”, que concorre nas categorias “Dramaturgia”, com roteiro de Henrique Fontes e Vinícius Arneiro e “Figurino”, com Julia Vicente e Gabriel Vieira. O espetáculo foi indicado pelo júri do Rio de Janeiro e traz trechos do livro “Cartas da mãe”, escritas pelo cartunista Henfil.

O cearense também se destaca na nova categoria da edição, "Energia que vem da gente”, que premiará iniciativas com impacto social positivo, com a indicação do Pandêmica Coletivo. O grupo temporário reuniu artistas de diversas partes do país e criou uma plataforma online durante a pandemia, possibilitando a colaboração, produção e difusão de trabalhos artísticos durante o isolamento social.