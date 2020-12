Anitta cantará no réveillon de Nova York

O tão esperado especial de fim de ano de um dos maiores canais de TV do mundo, a Univision, terá a performance de Anitta, ao vivo, diretamente da Times Square, em Nova York. Apresentado por Raúl de Molina e Alejandra Espinoza, em Nova York, e por Rafael Araneda e Angélica Vale, em Miami, o especial de três horas contará com performances musicais de grandes artistas.



Durante um evento, fechado ao público e sob medidas de segurança para conter a disseminação do novo coronavírus, cantarão também: Pitbull, Gloria Gaynor e Andra Ray.

Já Greeicy, Mike Bahía, Cali y El Dandee, Camilo, Carmen DeLeon, Chesca, Joss Favela, Kany García, Matisse, Joey Montana, Natalia Jiménez, Llane, Pitizion, Chiquis Rivera, Ivy Queen, Manuel Turizo e Yennis surpreenderão a plateia com performances direto de Miami.