'Ainda Estou Aqui' ganha prêmio de voto popular no Festival de Vancouver

Estrelado por Fernanda Torres e com direção de Walter Salles, "Ainda Estou Aqui" venceu o prêmio "Audience Award - Special Presentation", no Festival de Filmes Internacionais de Vancouver, no Canadá. O longa, original Globoplay, foi premiado na última sexta-feira (11) após receber mais de 41 mil votos ao longo de exibições.

Nas redes sociais, a filha de Fernanda Montenegro celebrou a vitória no último domingo (14). "O prêmio é concedido pelo Festival Internacional de Cinema de Vancouver, no Canadá, após contabilizar mais de 41 mil votos populares nas sessões dos longas-metragens de sua programação deste ano, reconhecendo os favoritos do público", escreveu.

A atriz brasileira ganhou destaque internacional com “Ainda Estou Aqui” desde que o longa de Walter Salles estreou nos festivais de Veneza, o qual levou o prêmio de Melhor Roteiro. O filme é a aposta brasileira para a categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025.

Filme é baseado em história real

“Ainda Estou Aqui” narra a história da mãe do jornalista Marcelo Rubens Paiva, Eunice Paiva, que enfrentou o regime militar no início da década de 1970 e conviveu por anos com Alzheimer. Ela ainda passa cerca de 40 anos procurando por pistas do desaparecimento de seu marido Rubens, interpretado por Selton Mello.

O filme também apresenta uma versão mais velha da personagem de Torres, que é interpretada pela mãe da atriz, Fernanda Montenegro. Juntas, mãe e filha podem protagonizar uma reviravolta na história do Oscar e recuperar a premiação “perdida” do Brasil na edição de 1999.

“Ainda Estou Aqui” tem previsão de estreia para 7 de novembro nos cinemas brasileiros.