Abdulrazak Gurnah vence Prêmio Nobel de Literatura 2021, quarta pessoa negra a receber a distinção

O africano Abdulrazak Gurnah é o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura deste ano. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (7) pela Academia Sueca, durante conferência de imprensa transmitida de forma virtual. O literato é a quarta pessoa negra a receber a cobiçada distinção.

A instituição justificou o prêmio concedido ao escritor "por sua penetração intransigente e compassiva dos efeitos do colonialismo e do destino do refugiado no abismo entre culturas e continentes". Desde 2012 que a Academia Sueca não dedicava a honraria a um autor que não fosse europeu ou norte-americano.

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j