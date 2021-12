22ª Prêmio CASACOR escolhe melhores ambientes da edição 2021; veja vencedores

Todos os 28 ambientes do elenco 2021 da mostra, composta por 34 nomes, participaram da avaliação do juri. A premiação foi dividida em sete categorias — Arte, Design, Sustentável, Uso Público e Comercial, Melhor Ambiente e Melhor Ambiente Escola do Público —, em que foram eleitos o primeiro e o segundo lugar em todas elas.

O segundo lugar ficou com a Sala de Jantar Amante das Artes , idealizada pelos arquitetos Daniele Ellery e Diego Carneiro.

A 22ª edição do Prêmio CASACOR elegeu, nesta terça-feira (30), os melhores ambientes idealizados pelos profissionais dos segmentos de arquitetura, design de interiores e paisagismo participantes do evento. O ambiente Estância Piúba , da arquiteta Anik Mourão, recebeu o primeiro lugar na categoria Melhor Ambiente.

Legenda: O segundo lugar da categoria Melhor Ambiente ficou com a Sala de Jantar Amante das Artes, idealizada pelos arquitetos Daniele Ellery e Diego Carneiro Foto: divulgação/CASACOR

Criado com o intuito de valorizar o artesanato, as artes plásticas, a cultura e o design cearense, o prêmio aconteceu no ambiente Salão Origem, de autoria da arquiteta Brenda Rolim.

A presidente do conselho curador da CASACOR, Lívia Pedreira, o diretor de Relacionamento e Conteúdo da CASACOR, Pedro Ariel Santana, a gerente de franquias da CASACO, Graziela de Carol, e o gestor do Museu da Indústria do Ceará, e Luís Carlos Sabadia, compuseram o corpo de jurados deste ano.

Neste ano, a amostra escolheu o tema “A Casa Original”, e aconteceu presencialmente, na Avenida Rui Barbosa, 901, bairro Meireles, endereço da tradicional residência da família Boris. E a escolha do ambiente não foi por acaso.