'O Penta', filme sobre campanha histórica do Ceará disputa prêmio em festival de cinema

A paixão brasileira também entra em campo quando o assunto é a sétima arte. Seja pelo universo da ficção ou nos documentários, o futebol costuma render histórias repletas de superação e drama. Pioneiro e respeitado no mercado audiovisual, o Festival de Cinema de Futebol - Cinefoot chega à 12.ª edição. E tem produção cearense na disputa desse ano.

Online e gratuito para todo o Brasil, o evento acontece de 2 a 9 de dezembro. O documentário "O Penta" integra a mostra competitiva de curtas-metragens no dia 3 de dezembro. Dirigido por Israel Branco, a obra conta a história dos cinco primeiros campeonatos estaduais conquistados pelo Ceará Sporting Club.

Com 27 minutos de duração, o filme reúne pesquisadores, historiadores, ex-dirigentes e torcedores alvinegros. A pesquisa adentra arquivos como fotos e recortes de jornais de época. Voltada à recuperação da memória, o curta investiga os triunfos conquistados entre os anos de 1915 e 1919.

Legenda: Pesquisa e produção do Departamento de Cultura, Biblioteca e Documentação do Ceará

No Cinefoot, "O Penta" concorre com outros 19 filmes. Os vencedores serão definidos exclusivamente através do voto do público. Para o cadastramento basta informar nome, e-mail e criar uma senha. Todos os filmes das mostras competitivas permanecem disponíveis para visualização e votação 48 horas a partir do lançamento na plataforma do evento.

Considerado o único festival de cinema de futebol do Brasil e primeiro na América Latina, o evento teve 242 trabalhos inscritos. A curadoria selecionou 29 filmes, entre curtas e longas-metragens de 19 países. Dos selecionados desta edição, 11 são brasileiros.

"Estar no Cinefoot permite mostrar melhor a obra a um público maior, aumentando o diálogo sobre o tema e o resgate da história do clube e, assim, da evolução da própria sociedade e das suas mudanças através do ponto-de-vista do futebol", conta o diretor Israel Branco.

Descobertas

"O Penta" constrói seu eixo narrativo a partir do olhar de um torcedor alvinegro. Nessa volta ao tempo, o documentário adentra cenários históricos da Capital. Além da sede do clube e casas dos entrevistados, algumas cenas foram gravadas no prédio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Nos anos 1910, funcionava naquele local o Campo do Prado, palco da conquista do pentacampeonato. O diretor Israel Branco colabora com os filmes do clube desde março de 2019. Ao todo, foram seis curtas e o média-metragem "INVICTO2" (2020), que narra os títulos da Copa do Nordeste de 2015 e 2020.

Legenda: Filme adentra arquivos que contam a história do triunfo Alvinegro

"Os campeonatos possuem uma boa documentação graças aos registros da época, mas trazer isso para uma linguagem que torna os detalhes da história acessível em menos de meia hora foi o desafio mais evidente. Fora isso, todo filme sobre futebol tem que passar uma emoção que é típica do ato de torcer pelo esporte. De certa forma, creio que conseguimos fazer isso, contextualiza Israel Branco.

O diretor compartilha que o esporte jogado nas quatro linhas é parte fundamental da sociedade brasileira. "Filmes como esse podem mostrar como o futebol se desenvolveu com a sociedade e a sociedade com o futebol", finaliza o diretor.

Serviço

Festival de Cinema de Futebol - Cinefoot. De 2 a 9 de dezembro nessa plataforma. Programação e horários aqui.