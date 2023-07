Mãe de Henry, Monique Medeiros é mantida presa em audiência de custódia

A Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão da mãe do menino Henry, nesta sexta-feira (7). Monique Medeiros passou por audiência de custódia e foi definido que ela irá aguardar o julgamento em regime fechado. As informações são do g1.

Ao ser novamente presa, a acusada estava no Presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Com a decisão da audiência de custódia, Monique foi levada ao Instituto Penal Santo Expedito, em Gericinó, após a decisão da justiça. Ela é ré por tortura e homicídio contra o filho, Henry Borel.

Retorno

Monique retornou à prisão nesta quinta (6) por determinação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão afirma que ela descumpriu medidas cautelares impostas pela Justiça.

Ainda conforme a decisão, a ré teria coagido uma testemunha e estaria descumprindo medidas cautelares ao utilizar redes sociais. A defesa de Monique nega.

O pai do menino Henry, Leniel Borel, comemorou o retorno de Monique a prisão. "É uma vitória para o povo brasileiro. É uma vitória para o processo. É uma vitória para a Justiça. Monique nunca era para ter sido solta e estar em liberdade", disse.

Sobre a prisão, a defesa de Monique alega que "recebe a decisão do ministro com respeito”, mas explica que "foi pautada em um descumprimento de medida cautelar inexistente".

Morte do menino Henry

Henry Borel morreu na madrugada de 8 de março de 2021, no apartamento onde morava com a mãe, Monique, e o padastro, o ex-vereador Jairo Souza dos Santos Jr, conhecido como Dr. Jairinho.

As investigações apontam que Henry morreu após agressões do padrasto e pela omissão da mãe. Henry sofreu, pelo menos, 23 lesões por ação violenta no dia de sua morte, segundo laudo médico.

Os peritos identificaram que Monique e Jairinho demoraram 39 minutos para socorrer Henry. Ele já chegou morto ao hospital.

Jairinho é réu por homicídio triplamente qualificado e tortura contra a criança, além de coação de testemunhas. O ex-vereador está preso desde 8 abril de 2021. Já Monique é acusada de homicídio triplamente qualificado na forma omissiva, tortura omissiva e falsificação ideológica.