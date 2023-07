Avião que estava desaparecido no Paraná é encontrado após cinco dias de buscas

A aeronave que desapareceu no Paraná na manhã da última segunda-feira foi encontrada nesta sexta-feira (7), segundo informações do governo do Paraná e da Força Aérea Brasileira (FAB). Dois corpos foram localizados, conforme o g1.

As buscas estavam sendo conduzidas pela FAB desde o início da semana e, ao longo dela, uma área de três mil quilômetros quadrados foi coberta pela força militar. Enquanto isso, bombeiros e policiais militares comandaram as buscas no solo.

O avião sumiu do radar na altura da Serra do Mar, uma área de Mata Atlântica no Paraná. Ele foi encontrado próximo ao Pico Canavieiras, na região da Serra do Mar, no litoral do Paraná.

Nesta sexta (7), três equipes de busca seguiram pela mata, após serem deixadas por um helicóptero na Torre da Prata, um dos pontos mais altos da região. Drones também foram utilizados na tentativa de localizar a aeronave.

O avião, um modelo Piper Arrow PA-28R-200, levava três pessoas do Aeroporto de Umuarama a Paranaguá. No dia do desaparecimento, institutos meteorológicos apontavam uma nebulosidade elevada, o que pode ter complicado o voo.

As buscas pela aeronave duraram cinco dias, concentradas em uma região serrana, de Mata Atlântica, entre os municípios de Guaratuba e Morretes, no litoral do estado.

Pessoas desaparecidas

Na aeronave estavam dois servidores, Heitor Genowei Junior e Felipe Furquim, e o piloto identificado como Jonas Borges Julião.

Heitor Genowei Junior é superintendente do Viaje Paraná, divisão da Secretaria de Estado do Turismo. Além de ser empresário de um posto de combustível em Umuarama, no interior do Paraná.

Felipe Furquim é diretor da Casa Civil na região noroeste. Também atuou, entre 2019 e 2022, como diretor do Instituto Água e Terra (IAT), em Umuarama. Também em 2022 foi diretor-geral da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest).

Jonas Borges Julião é o piloto de avião e morador de Umuarama (PR). Maria Alice Julião pediu orações para o marido e pediu que evitem o compartilhamento de notícias falsas sobre o paradeiros dos três homens.

Até então, as identidades dos dois corpos encontrados na região não foram reveladas. Enquanto isso, não há informações sobre a terceira pessoa que estava na aeronave.