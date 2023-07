Primeiro caso de gripe aviária é confirmado em São Paulo; casos no Brasil sobem para 61

O primeiro caso de gripe aviária do subtipo H5N1 foi confirmado na cidade de São Paulo nesta quinta-feira (6), de acordo com dados do Ministério da Agricultura.

O caso da capital paulista foi registrado em uma ave silvestre da espécie Trinta-réis-real, seguindo o padrão da maioria das aves infectadas pela doença.

Com a atualização da Pasta, no total, são 61 casos confirmados no Brasil. Desses, 60 são de gripe aviária em animais silvestres e um em ave para subsistência (sustento dos moradores), no município da Serra, no Espírito Santo.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), nenhum dos casos confirmados advém de contaminação a partir do consumo de frango ou ovos devidamente preparados.

PRINCIPAIS ESPÉCIES AFETADAS

De acordo com o acompanhamento feito pelo Mapa, as principais espécies de aves afetadas pela IAAP são a trinta-réis-de-bando, a trinta-réis-real e a trinta-réis-de-bico-vermelho. Veja:

Trinta-réis-de-bando: 25

Trinta-réis-real: 21

Trinta-réis-de-bico-vermelho: 2

Atobá-pardo: 1

Biguá: 1

Carcará: 1

Cisne-de-pescoço-preto: 1

Corujinha-do-mato: 1

Fragata: 1

Gaivota-de-cabeça-cinza: 1

Gaivota-maria-velha: 1

Ganso: 1

Gavião-carijó: 1

Gavião-preto: 1

Trinta-réis-boreal: 1

O QUE É A GRIPE AVIÁRIA?

A influenza aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta diversas espécies de aves domésticas e silvestres e, ocasionalmente, chega a mamíferos como ratos, gatos, cães, cavalos, suínos e até humanos.

A doença é de notificação obrigatória à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).