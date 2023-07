Sexto caso de gripe aviária é confirmado no Paraná; veja cenário da doença no Brasil

Com um novo foco descoberto em Guaraqueçaba, no Paraná, nessa quarta-feira (5), sobe para 58 o número de focos de gripe aviária por aves silvestres no Brasil. Os dados são acompanhados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Além desses casos, há um foco detectado em uma propriedade de produção para subsistência, ou seja, de criação doméstica, no município de Serra, no Espírito Santo. Este foi registrado no último dia 27 de junho.

Outros 11 casos estão em investigação pelo Governo, sendo um no Amazonas, um no Amapá, um em Minas Gerais, um no Espírito Santo, dois em São Paulo, três no Paraná, um em Santa Catarina e um no Rio Grande do Sul.

As notificações em aves silvestres e/ou de subsistência, porém, não comprometem o status do Brasil como país livre de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) e não trazem restrições ao comércio internacional de produtos avícolas.

Principais espécies afetadas

De acordo com o acompanhamento feito pelo Mapa, as principais espécies de aves afetadas pela IAAP são a trinta-réis-de-bando, a trinta-réis-real e a trinta-réis-de-bico-vermelho. Veja:

Trinta-réis-de-bando: 25

Trinta-réis-real: 20

Trinta-réis-de-bico-vermelho: 2

Atobá-pardo: 1

Biguá: 1

Carcará: 1

Cisne-de-pescoço-preto: 1

Corujinha-do-mato: 1

Fragata: 1

Gaivota-de-cabeça-cinza: 1

Gaivota-maria-velha: 1

Ganso: 1

Gavião-carijó: 1

Gavião-preto: 1

Trinta-réis-boreal: 1

O que é a gripe aviária?

A influenza aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta diversas espécies de aves domésticas e silvestres e, ocasionalmente, chega a mamíferos como ratos, gatos, cães, cavalos, suínos e até humanos.

A doença é de notificação obrigatória à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).