Fisiculturista é morto a facadas em SC; esposa é suspeita e está internada em estado grave
De acordo com a polícia, a suspeita é foragida da Justiça do Rio Grande do Sul, por conta de uma condenação de 15 anos pelo crime de latrocínio
Um fisiculturista de 41 anos, identificado como Valter de Vargas Aita, foi morto a golpes de faca nas costas, no rosto e no pescoço. O crime foi registrado na escada do condomínio onde morava, em Santa Catarina, na manhã de domingo (7). A informação foi confirmada pelo g1.
A esposa do atleta, uma mulher de 43 anos, não identificada formalmente, está internada em estado grave com ferimentos de faca pelo corpo, segundo informações do UOL. Ela é suspeita da morte de Valter e segue sob custódia de policiais no hospital.
Segundo o delegado do caso, Rodrigo Moura, da Polícia Civil de Santa Catarina, está sendo investigada a motivação do crime e se houve a participação de mais pessoas durante a ação violenta.
Ainda conforme a polícia, a suspeita é foragida da Justiça do Rio Grande do Sul, por conta de uma condenação de 15 anos pelo crime de latrocínio, caracterizado pelo roubo seguido de morte.
Testemunhas contaram a polícia que ouviram gritos como o de uma discussão antes de Valter ser encontrado ensanguentado e morto no corredor do imóvel. Outra vizinha disse ter visto quando a vítima caiu após a ação.