Fisiculturista é morto a facadas em SC; esposa é suspeita e está internada em estado grave

Um fisiculturista de 41 anos, identificado como Valter de Vargas Aita, foi morto a golpes de faca nas costas, no rosto e no pescoço. O crime foi registrado na escada do condomínio onde morava, em Santa Catarina, na manhã de domingo (7). A informação foi confirmada pelo g1.

A esposa do atleta, uma mulher de 43 anos, não identificada formalmente, está internada em estado grave com ferimentos de faca pelo corpo, segundo informações do UOL. Ela é suspeita da morte de Valter e segue sob custódia de policiais no hospital.

Veja também País Estagiária da Record morre eletrocutada em acidente de trânsito em BH País 7 de setembro é marcado por atos da esquerda e da direita em todo o Brasil País Homem fica pendurado no carro de vítima durante tentativa de assalto, em Santa Catarina País PF faz operação contra esquema de licenças ambientais fraudulentas na Terra Yanomami

Segundo o delegado do caso, Rodrigo Moura, da Polícia Civil de Santa Catarina, está sendo investigada a motivação do crime e se houve a participação de mais pessoas durante a ação violenta.

Ainda conforme a polícia, a suspeita é foragida da Justiça do Rio Grande do Sul, por conta de uma condenação de 15 anos pelo crime de latrocínio, caracterizado pelo roubo seguido de morte.

Testemunhas contaram a polícia que ouviram gritos como o de uma discussão antes de Valter ser encontrado ensanguentado e morto no corredor do imóvel. Outra vizinha disse ter visto quando a vítima caiu após a ação.