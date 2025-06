Empresa é condenada a pagar R$ 200 mil para mãe de jovem que morreu após cair de ônibus

A empresa de transportes Metrobus foi condenada a pagar R$ 200 mil em indenização para a mãe de um adolescente que morreu após cair de um ônibus superlotado e ser atropelado, em Goiânia.

A Justiça decidiu também que a empresa deve arcar com uma pensão mensal à vítima, segundo reportado pelo g1. A vítima, Carlos Eduardo Silva de Brito, de 13 anos, morreu em 1º de julho de 2022.

Segundo a investigação, o adolescente estava na escadaria da porta central do ônibus, que trafegava com excesso de passageiros. O veículo saiu do Terminal Vera Cruz com destino a Trindade.

Ao fazer uma curva para acessar uma avenida, a porta se abriu e o adolescente foi arremessado para fora do veículo. O motorista não percebeu a queda do passageiro e acelerou, passando as rodas traseiras do ônibus sobre o jovem.

A decisão judicial aponta que a empresa deveria ter realizado a manutenção do veículo, evitando que a porta se abrisse durante o trajeto. A falha contribuiu para a morte do jovem, que causou intenso sofrimento à mãe.

INDENIZAÇÃO ATÉ ANO EM QUE JOVEM COMPLETARIA 70 ANOS

O valor de indenização foi definido pelo juiz Carlos Eduardo Rodrigues de Sousa, responsável pela decisão. A mãe deve receber R$ 200 mil e pensão de 2/3 do salário mínimo, cerca de R$ 1.012, até o ano em que a vítima completaria 25 anos.

Após isso, o valor deve ser reduzido a 1/3 do salário mínimo, aproximadamente R$ 506, até o ano em que a vítima completaria 70 anos.

A Metrobus afirmou ao g1 que tem colaborado com as autoridades e prestado todas as informações solicitadas. A empresa está analisando os termos da decisão para definir as providências legais cabíveis.