Gases: veja como combater, lista de chá e outros cuidados com organismo

É muito frequente associar um hábito de evacuação diário a um intestino saudável. No entanto, não é só pela frequência que a saúde intestinal é avaliada. Faz-se necessário, conforme explica a nutricionista com especialização em gastroenterologia, Maíra Branco Rodrigues*, “analisar também a consistência das fezes, se há ou não vontade de evacuar”. “O excesso de gases e a dificuldade para eliminá-los pode contribuir para a piora do intestino preso”, acrescenta.

Para regularizar o hábito intestinal é necessária a ingestão de líquidos e fibras adequados, atividade física regular, não ignorar sinais da vontade de evacuar, uma posição adequada para o momento de defecar.

“Para a musculatura da região pélvica estar relaxada e facilitar a evacuação, deve-se colocar um banquinho sob os pés, o que vai simular a posição de cócoras. Outros fatores contribuem para a saúde intestinal, para o equilíbrio da microbiota e, consequentemente, para regularizar o hábito intestinal: sono de qualidade e manejo de estresse estão entre esses outros fatores”, explica Maíra.

A nutricionista também faz um alerta: “O câncer de intestino tem crescido em indivíduos mais jovens ao longo dos últimos anos. As pesquisas apontam que os principais fatores que justificam esse aumento estão relacionados ao estilo de vida e alimentação. O aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e embutidos, associados à redução do consumo de fibras e baixa ingestão de água, somados a sedentarismo, tabagismo e alcoolismo, são as principais causas do crescimento dos cânceres intestinais”.

Síndrome do Intestino Irritável (SII)

Outro problema que pode atingir a região gastrointestinal, a SII, é mais prevalente em mulheres e pode atingir cerca de 11% da população mundial (sendo 21% só na América do Sul), de acordo com Maíra. Tal síndrome é definida pela presença de dor ou desconforto abdominal com alteração de hábito intestinal.

Ela é multifatorial, podendo envolver alteração da microbiota, problemas no eixo cérebro-intestino e propensão genética.

Dentre os sintomas, são:

Dores abdominais

Desconforto abdominal

Diarreia

Constipação

Alternância entre diarreia e constipação

Distensão abdominal

Cólica

Inchaço

Gases

Saciedade precoce

Eructação

Flatos

A SII pode ser classificada em três subtipos:

Síndrome do Intestino Irritável com diarreia ( IBS-D );

); Síndrome do Intestino Irritável com constipação ( IBS-C ); e

); e Síndrome do Intestino Irritável com sintomas mistos de diarreia e constipação (IBS-M).

O tratamento é multidisciplinar, envolvendo nutricionista, médico, psicólogo/psiquiatra e profissional de educação física, revela Maíra.

“No tratamento nutricional, uma das estratégias mais utilizadas é a dieta pobre em FODMAPs, grupo de carboidratos que não são completamente digeridos ou absorvidos e são fermentados pelas bactérias intestinais. Eles são encontrados naturalmente em muitos alimentos e aditivos alimentares”, detalha.

A profissional frisa que a dieta pobre em FODMAPs é uma estratégia e não um estilo de vida, assim sendo, ela tem data de início e de término e não deve ser seguida por longo período e nem sem orientação.

“Por ser uma dieta que muitas vezes tem restrições, necessita de acompanhamento nutricional por um profissional especializado porque, na maioria das vezes, é necessário combinar a estratégia com suplementação de nutrientes. Ela ainda não tem resultado positivo em 100% dos casos e, com isso, a avaliação e acompanhamento são fundamentais”, frisa.

Os chás podem ser usados como coadjuvantes do tratamento, juntamente com alteração no padrão alimentar, excluindo aqueles alimentos que foram identificados como desencadeadores de sintomas, adiciona a médica.

Dicas de como melhorar o intestino preso

A primeira coisa a se fazer é ajustar a quantidade de água e fibras na alimentação. Como explica a nutricionista, uma pessoa precisa em média de 35 ml de água para cada quilo de peso. Quanto às fibras, a necessidade é em torno de 30g ao dia.

Legenda: Outras fontes são os grãos, sementes e cereais integrais Foto: Freepik

As frutas, verduras e legumes são fonte de fibra e devem estar diariamente na alimentação. Preferencialmente devem ser consumidos crus e com a casca. Outras fontes são os grãos, sementes e cereais integrais. Quando há presença de gases e dor, os chás podem auxiliar.

Dicas para combater os gases

A presença de gases pode causar distensão abdominal e dores abdominais. Eles estão relacionados ao intestino preso e, para combatê-los, existem chás de diversos tipos, segundo a nutricionista.

Erva-doce: já é bastante conhecido por essa ação, atua melhorando gases e distensão abdominal e também aliviando dores abdominais. Para o chá devem ser usadas as sementes em infusão em água fervente.

já é bastante conhecido por essa ação, atua melhorando gases e distensão abdominal e também aliviando dores abdominais. Para o chá devem ser usadas as sementes em infusão em água fervente. Camomila: tem uma ação na melhora dos gases e alívio da dor. Além disso, auxilia nas inflamações do trato gastrointestinal. Para o chá devem ser usadas as flores da camomila e o chá é preparado por infusão em água fervente.

tem uma ação na melhora dos gases e alívio da dor. Além disso, auxilia nas inflamações do trato gastrointestinal. Para o chá devem ser usadas as flores da camomila e o chá é preparado por infusão em água fervente. Hortelã: melhora dos sintomas gastrointestinais. Ele também combate gases, dores abdominais e distensão, além de auxiliar na má digestão. As folhas e ramos são usados no preparo do chá, que deve ser feito por infusão em água fervente. Apesar de todos esses efeitos positivos da hortelã, temos um ponto de alerta: não é indicado para pessoas que tem refluxo gastro-esofágico. Como ele relaxa a musculatura, essa ação ocorre em todo o trato gastrointestinal, incluindo a musculatura do esfíncter esofagiano inferior (que fica entre esôfago e estômago) e o relaxamento dessa musculatura em específico pode favorecer o retorno do conteúdo gástrico para o esôfago em pessoas que tem refluxo.

melhora dos sintomas gastrointestinais. Ele também combate gases, dores abdominais e distensão, além de auxiliar na má digestão. As folhas e ramos são usados no preparo do chá, que deve ser feito por infusão em água fervente. Apesar de todos esses efeitos positivos da hortelã, temos um ponto de alerta: não é indicado para pessoas que tem refluxo gastro-esofágico. Como ele relaxa a musculatura, essa ação ocorre em todo o trato gastrointestinal, incluindo a musculatura do esfíncter esofagiano inferior (que fica entre esôfago e estômago) e o relaxamento dessa musculatura em específico pode favorecer o retorno do conteúdo gástrico para o esôfago em pessoas que tem refluxo. Erva-cidreira: atua melhorando gases, distensão abdominal e dores. Para o chá são usadas flores e folhas por infusão em água fervente.

atua melhorando gases, distensão abdominal e dores. Para o chá são usadas flores e folhas por infusão em água fervente. Gengibre: também melhora gases e dores. A parte usada é a raiz e o chá é prepado por decocção. Além desta utilização, o gengibre pode ser usado ralado ou macerado em shots, bebidas ou como tempero. Um alerta quanto ao gengibre: algumas pessoas podem ter desconforto estomacal com o uso: para essas pessoas ele não deve ser utilizado.

também melhora gases e dores. A parte usada é a raiz e o chá é prepado por decocção. Além desta utilização, o gengibre pode ser usado ralado ou macerado em shots, bebidas ou como tempero. Um alerta quanto ao gengibre: algumas pessoas podem ter desconforto estomacal com o uso: para essas pessoas ele não deve ser utilizado. Funcho: tem aroma parecido com a erva-doce e muitas vezes é confundido com ela. Também melhora os gases, dores e distensão abdominal. São usadas as sementes para preparo do chá, que deve ser feito por infusão em água fervente.

tem aroma parecido com a erva-doce e muitas vezes é confundido com ela. Também melhora os gases, dores e distensão abdominal. São usadas as sementes para preparo do chá, que deve ser feito por infusão em água fervente. Orégano: para dor e melhora na digestão. Ele é feito em infusão em água fervente com as flores e folhas do orégano.

para dor e melhora na digestão. Ele é feito em infusão em água fervente com as flores e folhas do orégano. Boldo: tem ação ao aliviar dores abdominais e auxiliando no processo digestivo. O chá é preparado com folhas em infusão em água fervente.

Algumas outras plantas, que são mais comumente usadas como tempero e não no preparo de chá, também têm efeito na melhora de gases e dores abdominais quando preparados na forma de chá por infusão em água fervente. São elas: o alecrim, a sálvia e o tomilho.

Para o chá de alecrim e o de tomilho devem ser usadas folhas e flores, já para o chá de sálvia, as folhas.

Benefícios de outros chás

Legenda: Os chás podem ser usados como coadjuvantes do tratamento, juntamente com alteração no padrão alimentar Foto: Freepik

Chá de dente de leão: tem ação laxativa. Ele é feito com a raiz e folhas da planta em infusão em água fervente.

tem ação laxativa. Ele é feito com a raiz e folhas da planta em infusão em água fervente. Sene e cáscara sagrada: efeito laxativo. No entanto, por terem um efeito irritativo no intestino, não são recomendados.

efeito laxativo. No entanto, por terem um efeito irritativo no intestino, não são recomendados. Casca de romã e folha de goiabeira: atuam na presença de diarreia, diminuindo a motilidade intestinal.

*Maíra Branco RodriguesNutricionista pelo Centro Universitário São Camilo, com especialização em Nutrição em Gastroenterologia e Saúde Intestinal (FAPES), Nutrição Clínica e Terapia Nutricional (GANEP), Doenças Crônicas (Instituto Albert Einstein). Docente de cursos de pós-graduação em nutrição clínica. 15 anos de experiência em Nutrição em Gastroenterologia. Atende em consultório com foco em nutrição em gastroenterologia e doenças crônicas. Atua há 17 anos como nutricionista clínica do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Instagram: @nutri_mairabranco