Tomilho: para que serve e quais os benefícios da erva

Também conhecido como timo ou poejo, o tomilho é uma erva aromática que pode ser usada na culinária em forma de tempero ou como chá, ou extraindo seu óleo essencial, para fins medicinais.

O que é tomilho?

Segundo explica a nutricionista Mirella Sales*, tomilho é o nome comum para as folhas e flores das plantas Thymus vulgaris. Trata-se de uma erva com cheiro característico, assim como algumas ervas utilizadas na culinária brasileira, como o orégano. No entanto, conforme a especialista, ele se enquadra na mesma família da hortelã.

Apesar de ter o uso muito difundido como especiaria, Mirella destaca o tomilho como algo muito mais do que apenas um ingrediente secundário.

Para que serve?

Além de sua aplicação culinária comum, o tomilho tem sido usado medicinalmente por milhares de anos, ressalta a nutricionista. Segundo ela, a erva também é conhecida por sua ação antioxidante e antimicrobiana.

Entre os benefícios, a especialista destaca as propriedades medicinais da planta, que podem contribuir na prevenção de infecções bacterianas e fúngicas, no alívio da tosse e espasmos, aumentando a imunidade.

Além disso, o óleo essencial de tomilho, obtido de suas folhas, é frequentemente usado como remédio natural para a tosse. Um estudo de 2018, realizado em animais, descobriu que uma combinação de extratos de tomilho e prímula ajudaram a reduzir a inflamação e o muco.

Legenda: Entre os benefícios, o tomilho pode contribuir na prevenção de infecções bacterianas e fúngicas Foto: Shutterstock

Ainda segundo Mirella Sales, sua ação antioxidante pode ajudar no controle de doenças crônicas como hipertensão e câncer. "Além disso, há milhares de anos, tem sido usado em aromaterapia e como repelente. Embora registros da sua utilização date de séculos, são necessários mais estudos em humanos para comprovar melhor tais efeitos", comenta.

Chá de Tomilho

O tomilho também é utilizado no preparo de chás, mas a nutricionista alerta para algumas contraindicações. Embora não existam dados clínicos bem definidos, segundo ela, sugere-se que a erva seja bem tolerada em doses comuns.

A maioria das reações adversas parece estar relacionada a usos dermatológicos ou alérgicos. Mesmo com baixas evidências cientificas, Mirella Sales recomenda não exceder as doses orais de 10 g de folhas secas por dia.

A erva também não deve ser usada durante a gravidez, na lactação e por pessoas com problemas cardíacos. "Deve-se consultar um profissional da saúde para analisar cada caso em específico", diz.

Legenda: O chá de tomilho pode auxiliar no tratamento de gripes ou resfriados Foto: Shutterstock

É bom para a gripe?

De acordo com a especialista, o chá de tomilho pode auxiliar no tratamento de alguma gripe ou resfriado, devido a sua ação antioxidante, por conter nutrientes. Ela ressalta, porém, que esta não deve ser a única forma de tratamento. Outros métodos como hidratação, alimentação balanceada ao longo do dia e o correto acompanhamento médico devem complementar uma correta profilaxia.

Tomilho como tempero

Na cozinha, o tomilho é tradicionalmente usado como tempero. Algumas sugestões de uso são em carnes cozidas ou no preparo de batatas, cenouras, molhos e legumes. Confira abaixo sugestão de receita.

Legenda: Uma das sugestões de uso do tomilho como tempero é no preparo de batatas Foto: Shutterstock

Batatas com tomilho

Ingredientes:

500g de batatas médias picadas;

2 colheres de sopa de azeite extravirgem;

1 colher de chá de alho picado;

1 pitada de sal;

Pimenta-preta moída;

1 colher de sopa de tomilho fresco picado;

Opcional: queijo parmesão ralado.

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 180 graus. Lave as batatas, depois corte-as em cubos. Em uma tigela grande, misture batatas, azeite, alho, sal e a pimenta-preta moída. Forre uma assadeira com papel manteiga. Espalhe as batatas em uma camada uniforme e certifique-se de que estejam bem distribuídas. Asse por cerca de 30 minutos até dourar, dependendo do tamanho das batatas. Retire as batatas do forno e adicione o tomilho fresco e finalize com o queijo parmesão. Você também pode borrifar umas gotas de limão para um sabor diferenciado.

*Mirella Sales é nutricionista clínica e esportiva, formada pela Universidade Estadual do Ceará (Uece).