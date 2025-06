Especialista dá dicas para não falhar a dieta no São João e manter a saúde durante a festa

O mês de junho é marcado pelas festividades do São João, com destaque especial para a riqueza gastronômica do Nordeste. Os famosos pratinhos — tradicionais nos arraiás do Ceará, que levam itens como baião de dois, vatapá e paçoca —, e pratos típicos como mungunzá, canjica, pé de moleque, milho verde e bolo de batata são os grandes protagonistas das festas juninas.

Embora deliciosas, algumas comidas típicas escondem ultraprocessados, gorduras e excesso de açúcares. Mas dá para comer sem culpa? Com equilíbrio e planejamento, é possível aproveitar as festas juninas sem comprometer a dieta e a saúde.

Conforme a nutricionista Mirella Sales, é preciso ter atenção ao modo de preparo dos alimentos e às quantidades consumidas, especialmente os alimentos com alta densidade calórica.

“O segredo está na conscientização e no equilíbrio. É possível curtir a festa, tanto nos dias que antecedem o evento, quanto no próprio dia da festa, mantendo uma alimentação saudável e balanceada. O que realmente atrapalha os resultados é tratar as festas como se fossem parte do cotidiano e fazer das refeições calóricas um hábito”, diz a especialista.

Segundo a profissional, o foco deve ser em criar hábitos saudáveis, priorizando alimentos naturais no dia a dia, além de manter o exercício físico regular. "Seguindo esse padrão, com certeza, vamos garantir uma melhor saúde para o nosso corpo”, reforça.

Legenda: Evite alimentos ultraprocessados e dê preferência a alimentos naturais para equilibrar a refeição Foto: Shutterstock

Como fazer um ‘pratinho fit’?

Quando pensamos em um “pratinho fit” para as festas juninas, o primeiro ponto é que ele precisa ser completo e balanceado, incluindo nutrientes como proteínas e carboidratos, mas sem excessos.

“O pratinho pode substituir uma refeição, como o jantar, que é quando normalmente as festas acontecem”, indica Mirella Sales.

“A chave para montar esse pratinho saudável é fazer escolhas conscientes. Se no seu plano alimentar tem arroz, você pode colocar o arroz ou até o baião de dois, ajustando as quantidades para o que você precisa. Já para a proteína, escolha uma só. Por exemplo, o vatapá é delicioso, mas é bem calórico. Se você quiser uma opção com menos calorias, escolha um espetinho de frango ou carne, que vai te dar mais saciedade e é ótimo para manter sua ingestão proteica em dia”, recomenda.

Elementos essenciais no pratinho tradicional, a farofa e paçoca também podem ser incluídas na dieta, mas com atenção às quantidades.

“Evite exagerar na paçoca ou na farofa, pois esses alimentos têm uma densidade calórica bem alta. Se realmente quiser incluir, diminua a quantidade de arroz ou baião e opte por uma colher de sopa rasa de farofa, assim você ainda mantém o equilíbrio”, diz a nutricionista.

Na sobremesa, o segredo também é não exagerar. A recomendação é consumir alimentos à base de milho ou coco, que são opções mais leves. Outra dica é compartilhar a sobremesa com alguém para não cair na tentação de comer em excesso.

Cuidados alimentares na festa junina

A especialista indica dividir os cuidados alimentares nas festas juninas em três momentos: antes, durante e após a festa.

Antes da festa

O ideal é fazer boas escolhas ao longo do dia. Opte por alimentos mais leves e com menos calorias, e tente seguir o seu plano alimentar o máximo possível. Também é importante manter o exercício físico em dia, o que vai ajudar a equilibrar as calorias que você vai ingerir mais tarde.

Durante a festa

Evite alimentos ultraprocessados e dê preferência a alimentos in natura, isso vai equilibrar bastante a refeição. Prefira alimentos como pipoca ou milho cozido, que têm menos gordura e, se for escolher uma bebida, opte por aquelas sem adição de açúcar ou leite condensado.

As fibras do milho e da batata ajudam no funcionamento do intestino, enquanto o amendoim, se consumido puro ou em preparos com açúcar moderado, é rico em gordura boa.

Nas sobremesas, escolha as opções que não têm tanto açúcar ou leite condensado na composição.

Após a festa

“O mais importante é não se sentir culpado. Uma refeição não vai comprometer seus resultados. O segredo é voltar no dia seguinte com a alimentação equilibrada, manter a hidratação e o exercício físico da forma que você já fazia antes. Isso sim vai ajudar a manter os cuidados durante as festas juninas”, afirma a profissional.

Festas juninas são eventos sazonais, então, é totalmente possível aproveitar essas celebrações sem comprometer a saúde ou a dieta.

Legenda: A canjica também é uma boa fonte de fibras e auxilia na saciedade Foto: Shutterstock

Como fazer escolhas saudáveis e conseguir incluir as comidas típicas durante todo o ano?

Se você tem interesse em consumir as comidas típicas com mais frequência no seu dia a dia, não é um problema. O segredo está em fazer escolhas conscientes durante o preparo dessas refeições com substituições inteligentes.

“Por exemplo, ao fazer uma cocada, você pode substituir o leite condensado ou o açúcar por adoçante. O leite pode ser substituído pela versão desnatada ou leite vegetal. Isso já ajuda a reduzir bastante a quantidade calórica” indica Mirella Sales.

“Além disso, no dia a dia, em vez de optar por alimentos mais calóricos como vatapá ou creme de galinha, uma opção mais leve como espetinhos grelhados vai ser excelente para manter o equilíbrio e se manter dentro do seu objetivo de saúde”, explica a especialista.

A pipoca também é citada como uma ótima opção, pois é rica em fibras, dá mais saciedade, melhora a saúde intestinal e evita o surgimento de doenças cardiovasculares, mas é preciso ter atenção às versões feitas no micro-ondas ou com muito óleo e manteiga.

“A melhor opção é preparar a pipoca com água ou em pipoqueiras elétricas e, se for usar gordura, uma colherzinha de azeite já é suficiente e ajuda a reduzir o excesso de calorias”, diz.

A canjica também é uma boa fonte de fibras e auxilia na saciedade, mas pode ser preparada com menos leite condensado e ajustar a quantidade com leites com menor teor de gordura.

Já em relação às bebidas alcoólicas, o indicado é evitar o açúcar em caipirinhas e caipiroscas. Uma dica é optar por frutas de baixo valor calórico, como kiwi, morango ou maracujá, e adicionar adoçantes no preparo dessas bebidas.

Com planejamento, escolhas inteligentes e orientação profissional, é possível aproveitar sem deixar a saúde de lado.

“Essas escolhas vão ajudar a incluir as comidas típicas de forma equilibrada na sua rotina, mantendo seus resultados e sua saúde em dia”, conclui a especialista.