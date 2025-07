Entenda o que é a Síndrome de Sjogren, doença autoimune rara diagnosticada na ex-BBB Fernanda Keulla

A influenciadora Fernanda Keulla, vencedora do BBB 13, fez um desabafo nas redes sociais ao revelar o diagnóstico da Síndrome de Sjögren, uma doença autoimune crônica e rara que causa um processo inflamatório em glândulas e diferentes órgãos do corpo.

No relato, Fernanda afirma que sentia cansaço extremo e muitas dores no corpo, em especial nas articulações, e sofria com infecções virais e bacterianas frequentes. Devido à fadiga constante, a influenciadora decidiu procurar ajuda médica.

"Eu demorei muito tempo para entender que estar doente todos os dias não é normal", disse ela em vídeo publicado em suas redes sociais.

Além de lidar com os sintomas da doença, Keulla sofria cobranças e julgamentos de familiares. "Minha família dizia: 'Você não termina nada que começa, você não tem foco'. E eu mesma me julgava muito, me cobrava de estar bem", desabafou.

A Síndrome de Sjögren é uma doença, autoimune, ou seja, o meu organismo ataca o meu próprio organismo, ela é crônica, não tem cura, mas ela é tratável. Os principais sintomas são secura ocular e das glândulas salivares, que era sintomas secundários, por isso demorei tanto para poder ter o diagnóstico" Fernanda Keulla Ex-BBB e influenciadora

Após passar por vários médicos e não receber um diagnóstico preciso, finalmente Keulla foi atendida por um reumatologista que conseguiu detectar a doença por meio de um exame de sangue.

"O momento que tive o diagnóstico foi totalmente liberador para mim, porque vi que era uma pessoa que tinha um problema de saúde, que eu não estava mole perante a vida", revela.

A partir do diagnóstico e tratamento adequado, Fernanda comemora que conseguiu reverter seu estado de saúde e ter mais qualidade de vida. Ela ainda deixou um alerta aos seguidores sobre a gravidade da doença e como reconhecer os sintomas.

"Nossa saúde é o bem mais precioso que Deus nos deu, vamos cuidar dela, né?", finalizou a apresentadora.

O que é a Síndrome de Sjogren?

Conforme artigo publicado pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, a Síndrome de Sjögren é uma doença autoimune que se caracteriza principalmente pela manifestação de secura nos olhos e na boca, associada a sinais de inflamação glandular.

"Algumas células brancas (chamadas de linfócitos) invadem vários órgãos e glândulas, principalmente as glândulas lacrimais e salivares, produzindo um processo inflamatório que acaba por prejudicá-los, impedindo suas funções normais", diz o documento.

Como é feito o diagnóstico?

Para a confirmar do diagnóstico, o médico deve analisar se o paciente apresenta alterações laboratoriais (exames de sangue), radiológicos e/ou anatomopatológicos (biópsia das glândulas salivares menores feita no lábio) e/ou de medicina nuclear (cintilografia das glândulas parótidas).

Tratamento

Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, ainda não existe uma cura definitiva para a doença, mas o diagnóstico e intervenções precoces podem melhorar a qualidade de vida do paciente.

O tipo do tratamento vai depender dos sintomas e da sua gravidade. Se o paciente apresentar apenas sintomas como secura nos olhos e boca, eventualmente, poderão ser utilizados como tratamento somente lágrimas artificiais e substitutos de saliva. Remédios anti-inflamatórios, corticoides e/ou imunossupressores poderão ser utilizados quando houver manifestações mais graves para melhoria da inflamação e prevenção de sequelas.