STF ouve testemunhas em investigação contra Bolsonaro e aliados por trama golpista

O Supremo Tribunal Federal (STF) dará início nesta segunda-feira (19), às 15h, à fase de coleta de depoimentos de testemunhas no processo que investiga o núcleo central da tentativa de golpe de Estado atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a sete aliados dele. Todos foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por crimes graves contra a democracia e o Estado de Direito.

As oitivas, que seguirão até 2 de junho, ocorrerão por videoconferência, com os depoimentos colhidos simultaneamente. A medida busca evitar que os depoentes combinem versões. Ao todo, 82 testemunhas — indicadas tanto pela acusação quanto pela defesa — serão ouvidas.

Entre os nomes que devem depor estão autoridades políticas e militares com forte ligação ao governo Bolsonaro. Um dos destaques é o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, que, segundo a investigação, teria ameaçado prender o então presidente após proposta para que as Forças Armadas aderissem ao plano golpista.

Também devem prestar esclarecimentos parlamentares aliados, ministros do governo anterior e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi ministro da Infraestrutura de Bolsonaro.

Veja também PontoPoder Com participação de cearense, ‘Núcleo 3’ da denúncia de golpe de Estado será julgado no dia 20 PontoPoder PL da Anistia: o que dizem os deputados do Ceará sobre apoio aos golpistas do 8 de janeiro

As audiências serão conduzidas por um juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF. A imprensa e os advogados das partes não poderão gravar os depoimentos, conforme determinação da Corte.

Réus serão interrogados após testemunhas

Concluída essa fase, os oito acusados — incluindo Jair Bolsonaro — serão convocados para prestar depoimento. Ainda não há data definida para os interrogatórios. A expectativa é que o julgamento que decidirá pela condenação ou absolvição ocorra ainda em 2025.

O grupo responde por crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano ao patrimônio e deterioração de bem tombado. As penas, em caso de condenação, podem ultrapassar 30 anos de prisão.

Veja quem depõe nos próximos dias

19 de maio

Ibaneis Rocha: Governador do Distrito Federal, testemunha de defesa de Anderson Torres. Teve a investigação arquivada após os atos de 8 de janeiro.

Governador do Distrito Federal, testemunha de defesa de Anderson Torres. Teve a investigação arquivada após os atos de 8 de janeiro. General Freire Gomes: Ex-comandante do Exército, teria rechaçado proposta golpista de Bolsonaro.

Ex-comandante do Exército, teria rechaçado proposta golpista de Bolsonaro. Éder Balbino: Empresário, teria contribuído com estudo que questionava a confiabilidade das urnas.

Empresário, teria contribuído com estudo que questionava a confiabilidade das urnas. Clebson Vieira: Servidor do Ministério da Justiça, teria presenciado tentativas de uso da PRF para dificultar o voto no Nordeste.

Servidor do Ministério da Justiça, teria presenciado tentativas de uso da PRF para dificultar o voto no Nordeste. Adiel Alcântara: Ex-coordenador de inteligência da PRF.

21 de maio

Carlos Baptista Júnior: Ex-comandante da Força Aérea, teria presenciado articulações golpistas em reunião com Bolsonaro.

23 de maio

Senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) : Testemunha de defesa do ex-presidente e de três generais.

: Testemunha de defesa do ex-presidente e de três generais. Almirante Marcos Olsen: Atual comandante da Marinha, arrolado pela defesa de Almir Garnier.

26 de maio

Marcelo Queiroga: Ex-ministro da Saúde, testemunha de defesa do general Braga Netto.

29 de maio

Paulo Guedes e Adolfo Sachsida: Ex-ministros de Bolsonaro, depõem em defesa de Anderson Torres.

30 de maio

Ciro Nogueira : Senador (PP-PI)

: Senador (PP-PI) Espiridião Amin : Senador (PP-SC)

: Senador (PP-SC) Eduardo Girão : Senador (NOVO-CE)

: Senador (NOVO-CE) Sanderson : Deputado federal (PL-RS)

: Deputado federal (PL-RS) Eduardo Pazuello : Deputado federal (PL-RJ) e ex-ministro da Saúde

: Deputado federal (PL-RJ) e ex-ministro da Saúde Valdemar Costa Neto : Presidente nacional do PL

: Presidente nacional do PL Tarcísio de Freitas: Governador de São Paulo (Republicanos -RJ)

2 de junho

Senador Rogério Marinho: Testemunha de defesa do general Braga Netto.

Quem são os réus do "núcleo 1"

A denúncia aceita por unanimidade pelo STF, em março deste ano, aponta oito nomes como responsáveis por estruturar a tentativa de ruptura institucional:

Jair Bolsonaro: Ex-presidente da República

Ex-presidente da República Walter Braga Netto: General da reserva e ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro

General da reserva e ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro General Augusto Heleno: Ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional

Ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Alexandre Ramagem: Ex-diretor da Abin

Ex-diretor da Abin Anderson Torres: Ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF

Ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF Almir Garnier: Ex-comandante da Marinha

Ex-comandante da Marinha Paulo Sérgio Nogueira: General e ex-ministro da Defesa

General e ex-ministro da Defesa Mauro Cid: Ex-ajudante de ordens e delator

>> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil