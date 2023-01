STF aceita pedido da PGR e inclui Bolsonaro nas investigações de atos terroristas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e investigará o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no âmbito dos atos terroristas em Brasília no último domingo (8).

A PGR havia protocolado a solicitação nesta sexta-feira (13). Os inquéritos dos episódios ocorridos na capital federal investigam não somente os autores, como os financiadores e incentivadores. As informações são do g1.

Essa é a primeira vez que, formalmente, Bolsonaro é associado à apuração que trata dos atos de terrorismo que, no domingo, invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF.

Os crimes foram cometidos por apoiadores radicais do ex-presidente, que, vestidos de verde e amarelo, atentaram de diferentes formas contra o Estado Democrático de Direito e os Três Poderes, deixando um rastro de destruição.

Legenda: Mais de 1,2 mil foram presos após atos terroristas em Brasília Foto: Agência Brasil

Inquéritos contra terroristas

Foram requeridos, ao todo, ao STF, sete inquéritos para apurar as responsabilidades pelos ataques e atos de violência na capital federal. As investigações objetivam identificar e punir executores, financiadores, autores intelectuais e instigadores e autoridades públicas envolvidas no episódio criminoso.

Legenda: Patrimônio público foi depredado em dia de caos em Brasília Foto: Ton MOLINA / AFP

São apurados, entre outros crimes, os de terrorismo, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça e perseguição.