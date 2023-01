PGR pede ao STF abertura de inquérito para identificar autores intelectuais dos atos terroristas

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de inquérito para identificar os autores intelectuais dos atentados terroristas em Brasília no último domingo (8).

O documento foi obtido com exclusividade pela TV Globo e demanda investigação sobre todos aqueles que atacaram as urnas eletrônicas, fizeram insuações sobre fraudes eleitorais, deslegitimaram quem venceu o pleito e menosprezaram o Supremo Tribunal Federal (STF).

Além disso, a PGR deve investigar os que associaram o Congresso Nacional, de maneira "injusta e indiscriminada", à corrupção, uma vez que todas essas manifestações constituem crime, já que objetivavam derrubar os Poderes Constitucionais e abolir o Estado Democrático de Direito.

Outra demanda feita pela PGR ao Supremo foi a determinação de que as redes sociais Facebook, TikTok, Instagram e Twitter indiquem os perfis de usuários já reconhecidos como difusores massivos de mensagens atentatórias à democracia.

O pedido foi encaminhado à ministra Rosa Weber, presidente do STF. Caberá à magistrada a decisão de repassar ou não o processo a outro ministro do Supremo.

O que são autores intelectuais?

Segundo o G1, com base no documento, "autores intelectuais" são descritos no texto como aqueles que propagaram teorias golpistas para promover a "mobilização da massa violenta" que invadiu a Praça dos Três Poderes.