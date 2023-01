Secom repudia capa da Folha com foto de Lula: 'lamentável'

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República se pronunciou sobre a foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicada na capa da edição desta quinta-feira (19) do jornal Folha de S. Paulo. A imagem, feita pela fotojornalista Gabriela Biló a partir de uma técnica de múltipla exposição, gerou bastante repercussão nas redes sociais.

No comunicado, a Secom define a foto como uma "imagem não jornalística" e diz que é "lamentável" o material veiculado.

"É lamentável que o jornal Folha de S.Paulo tenha produzido e veiculado uma imagem não jornalística sugerindo violência contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no contexto dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Trata-se de uma montagem, por não retratar nenhum momento que tenha acontecido", diz o texto do governo.

A imagem publicada pela Folha é uma sobreposição de duas imagens em um fotograma. Nela, Lula aparece com um leve sorriso, sobreposto à foto de uma estrutura de vidro danificada durante os ataques terroristas em Brasília em 8 de janeiro.

A foto está posicionada ao lado da chamada: "No foco de Lula, presença militar no Planalto é recorde". Nas redes sociais, internautas apontaram que o presidente parece ter sido atingido por um tiro, levantando críticas à composição da imagem.

Gabriela Biló se posiciona

No Twitter, a fotojornalista Gabriela Biló explicou o processo de criação de imagem. "Pra mim, a foto significa que a vida continua em Brasília", alegou.

"O trinco no vidro e o presidente estavam a aproximadamente 30 metros de distância. Eu apontei as câmeras para os trincos e apontei a câmera para o presidente. Esperei um gestual que achasse interessante. Ele deu esse sorriso tímido e ajeitou a gravata. Para mim, significava ‘a vida continua’. No mesmo fotograma, as duas fotos”, disse.

Na mesma rede social, Gabriela Biló usou seu perfil pessoal para comentar sobre a repercussão da foto. (Veja tweet abaixo)

WhatsApp do Diário do Nordeste