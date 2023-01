Militares envolvidos em atos terroristas serão punidos, diz presidente Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (18), que todos os militares envolvidos nos ataques terroristas ocorridos no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes, em Brasília, serão punidos. Em entrevista à GloboNews nesta quarta-feira (18), o chefe do Executivo nacional ainda completou que a pena será aplicada, "não importa a patente".

Luiz Inácio Lula da Silva Presidente do Brasil Todos que participaram do ato golpista serão punidos. Todos. Não importa a patente, não importa a força que ele participe. Terão que ser afastados das suas funções e vão responder perante a lei.

Questionado se está disposto a abrir um novo diálogo com os militares, Lula reitera que é preciso "não politizar as Forças Armadas".

“O soldado, o coronel, o sargento, o tenente, o general, ele tem direito de voto, ele tem direito de escolher quem ele quiser para votar. Agora, como ele é um cargo de carreira, ele defende o estado brasileiro. Ele não é Exército do Lula, ele não é do Bolsonaro, não foi do Collor, não foi do Fernando Henrique Cardoso”, afirmou o presidente.

GOLPISTAS PRESOS

Mais de 300 pessoas foram detidas pelas forças de segurança na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro. No dia seguinte, aproximadamente 1,2 mil pessoas também foram presas no acampamento dos terroristas em frente à base do Exército em Brasília. Desse total, 736 pessoas foram presas e encaminhadas para presídios, as outras foram liberadas.

