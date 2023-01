Governo exonera maioria dos superintendentes regionais da Polícia Federal e da PRF

O Governo Federal exonerou a maioria dos superintendentes regionais da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em decisão publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) nessa quarta-feira (18). Entre os servidores está o superintendente da PRF no Ceará, Gilson Alves de Oliveira.

Questionada pela reportagem sobre a troca no comando, a superintendência da corporação no Estado informou que não irá se manifestar, neste momento.

Além da mudança na chefia cearense da corporação, o Ministério da Justiça e Segurança Pública alterou os representantes de outros 24 estados e do Distrito Federal. São eles:

Acre;

Alagoas;

Amapá;

Amazonas;

Bahia;

Espírito Santo;

Goiás;

Maranhão;

Mato Grosso;

Mato Grosso do Sul;

Minas Gerais;

Pará;

Paraíba;

Paraná;

Pernambuco;

Rio de Janeiro;

Rio Grande do Norte;

Rio Grande do Sul;

Rondônia;

Roraima;

Santa Catarina;

São Paulo;

Sergipe;

Tocantins.

Somente o superintendente da PRF do Piauí ficou de fora dos desligamentos do cargo. Até o momento, a Pasta não divulgou quais profissionais devem substituir os exonerados.

Exonerações na Polícia Federal

Na Polícia Federal, a alteração foi menor e aconteceu com titulares das superintendências de 18 federações. Diferente do caso da PRF, o ministério já informou quem serão os servidores que devem assumir o cargo no lugar dos até então titulares. Abaixo, segue a relação dos estados afetados e os nomes dos novos superintendentes.

Alagoas: Luciana Paiva Barbosa;

Amazonas: Umberto Ramos Rodrigues;

Goiás: Marcela Rodrigues de Siqueira Vicente;

Maranhão: Sandro Rogério Jansen Castro;

Mato Grosso: Ligia Neves Aziz Lucindo;

Mato Grosso do Sul: Agnaldo Mendonça Alves;

Minas Gerais: Tatiana Alves Torres.

Pará: José Roberto Feres;

Paraíba: Christiane Correa Machado;

Paraná: Rivaldo Venâncio;

Pernambuco: Antonio de Pádua Vieira Cavalcanti;

Rio de Janeiro: Leandro Almada da Costa;

Rio Grande do Norte: Larissa Freitas Carlos Perdigão;

Rondônia: Larissa Magalhães Nascimento;

Santa Catarina: Aletea Vega Marona Kunde;

São Paulo: Rogério Giampaoli;

Sergipe: Aline Marchesini Pinto;

Tocantins: Reginaldo Donizetti Gallan Batista.

