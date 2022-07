Presidente do PSB rebate nota de prefeitos contrários à aliança com PDT no Ceará

O presidente estadual do PSB, deputado federal Denis Bezerra, disse, nesta segunda-feira (25), que uma nota que teria sido assinada por socialistas, inclusive, prefeitos da legenda, se posicionando contrários à manutenção da aliança com o PDT na disputa pelo Governo do Estado é movida por "interesses alheios".

O texto, divulgado nesse domingo (24), e que pede que a agremiação reavalie a decisão no Ceará, é assinado por diferentes quadros da sigla. O ex-deputado federal Odorico Monteiro confirmou ao Diário do Nordeste a manifestação de filiados.

Denis Bezerra acrescentou, ainda, que dois dos prefeitos citados no "manifesto" informaram que não autorizaram a utilização de seus nomes no documento. São eles: o prefeito de Limoeiro do Norte, Zé Maria Lucena, e o de Groaíras, Adail Melo.

Recebi nota encabeçada por quatro membros do diretório estadual do PSB que, movidos por interesses alheios ao partido, questionam a decisão tomada de forma unânime entre os presentes na última reunião do diretório.

Vamos aos fatos:

👇🏼🧶 — Denis Bezerra (@denisbezerra) July 25, 2022

Além disso, o dirigente também ressalta que a prefeita de Guaiúba, Izabella Fernandes, protocolou sua desfiliação do PSB em janeiro deste ano, "portanto não possui legitimidade para se manifestar como membro do partido".

Para Denis, a nota "de última hora" busca "tumultuar a lógica partidária".

Denis Bezerra Presidente do PSB Ceará e Deputado Federal "Dos quatro que lideram este movimento, todos convocados para a reunião do diretório estadual, apenas dois participaram da reunião. Ambos votaram favoravelmente à decisão do PSB Ceará de apoiar a autonomia do PDT independentemente do candidato escolhido ao governo do estado. Decisões desse porte devem ser tomadas em fóruns específicos, não por meio de notas de última hora que tumultuam a lógica partidária, nos levando a questionar o comprometimento de certos correligionários que colocaram seus interesses próprios acima do projeto estadual"

A manifestação de Denis vem em meio a turbulências dentro do PSB após o racha na base governista do Ceará. Uma parte dos partidos que integravam o arco de aliança do Governo do Estado, como MDB, PP, PV e PCdoB, se uniram ao PT no rompimento com o PDT para seguir o grupo formado pelo ex-governador Camilo Santana (PT).

Agora, as agremiações vão formar uma coligação para lançar uma chapa própria para o Governo do Estado, encabeçada pelo deputado estadual Elmano Freitas (PT).

O PSB, por sua vez, anunciou nos últimos dias que permanece na aliança com o PDT, integrando a coligação que apoia o nome do ex-prefeito Roberto Cláudio para a disputa. O governador Camilo Santana, no entanto, viajou a Brasília, nesta segunda, para uma reunião com o comando nacional da legenda na tentativa de atrair a sigla para a composição com o PT.

A crise no grupo governista se acirrou depois que o PDT escolheu, por meio de votação interna no diretório estadual, o nome de Roberto Cláudio, no dia 18 deste mês, em detrimento da possibilidade de a governadora Izolda Cela concorrer à reeleição. A pré-candidatura dela era defendia pelo PT, pelo ex-governador Camilo Santana e por outras lideranças partidárias.

O que diz a nota

A nota intitulada "Manifesto PSB Ceará" solicita a abertura da discussão para avaliar "a política de alianças no Ceará".

"Nosso Estado segue avançando e se consolida como exemplo nacional em educação, transparência e investimentos. Não podemos colocar a perder todo o trabalho realizado até aqui, bem como seus resultados, assim como não podemos jamais ignorar o papel que nosso partido assume na disputa pela Presidência da República", diz o texto.

Legenda: Nota 'Manifesto PSB Ceará

O documento é assinado pelos prefeitos de Ibiapina, Marcão (PSB); Guaiúba, Izabella Fernandes; Acaraú, Ana Flávia; Limoeiro do Norte, Zé Maria Lucena; e Groaíras, Adail Melo - estes dois últimos são apontados pelo presidente do PSB no Ceará como os correligionários que não autorizaram a utilização de seus nomes no documento.

Assinam ainda o ex-deputado federal Odorico Monteiro e outros membros do PSB, como Osmar de Sá Ponte; Elias José; Manoel Messias e João Viana.

A reportagem buscou contato com os membros do PSB citados no "manifesto". A prefeita de Guaiúba, Izabella Fernandes, informou que não assinou o documento e disse ainda que não está mais no partido e, portanto, "não tem interesse" em saber do posicionamento. "Se concordo ou não concordo não faz parte da minha alçada", retrucou Fernandes.

O Diário do Nordeste aguarda o retorno de demais membros do PSB.