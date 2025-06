Prefeita de Marituba (PA) rebate críticas após vídeo dançando de biquíni: 'Deus não deixa cair'

Um vídeo que mostra a prefeita de Marituba (PA), Patrícia Alencar (MDB), dançando forró de biquíni repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões entre moradores e eleitores durante esta semana. A gravação foi publicada no perfil pessoal e privado da prefeita no Instagram, na última quarta-feira (4), mas viralizou ao ser compartilhada entre os moradores da Cidade em grupos em aplicativos de mensagem.

Nessa quinta-feira (6), a prefeita se defendeu das críticas após a repercussão nas redes. Patrícia usou o perfil oficial no Instagram, como prefeita, para responder aos comentários negativos: “Quem tem luz própria, podem tentar derrubar, mas Deus não deixa cair”, afirmou.

Segundo ela, a postagem foi feita em um perfil privado, com somente 186 seguidores. Patrícia acusa um desses seguidores de ter gravado a tela da postagem e divulgado o conteúdo em outros meios.

Veja também PontoPoder Doações via Pix para Zambelli podem indicar se ela teve ajuda para deixar o País; entenda PontoPoder Após depor à PF, Bolsonaro diz que mandou R$ 2 milhões para Eduardo 'não passar necessidade' nos EUA

A gestora também comentou sobre a repercussão nas redes. Segundo ela, o episódio fez com que ganhasse 60 mil novos seguidores e convites para entrevistas em programas de rádio e TV. “Vamos debater esse assunto presente nos nossos dias atuais que é o machismo, o preconceito e a violência de gênero”, declarou. “A mulher não pode ser medida pela roupa que veste”, finalizou a prefeita de Marituba, que conta com mais de 819 mil seguidores no seu perfil institucional.

QUEM É PATRÍCIA ALENCAR?

Natural de Bodocó, no sertão de Pernambuco, Patrícia Alencar foi reeleita prefeita de Marituba, no Pará, em 2020 com mais de 70% dos votos válidos. Mãe de três filhos, ela deixou a Medicina para seguir carreira no empreendedorismo e, desde que entrou na vida pública, tem utilizado as redes sociais como ferramenta de comunicação com a população e divulgação das ações de governo.

Em 2024, Patrícia foi reeleita, com 71,50% dos votos válidos, contra 18,11% do segundo colocado. Antes da repercussão do vídeo, Patrícia fez sucesso nas redes na campanha eleitoral através de vídeos na rede social TikTok: um de seus vídeos de campanha contam com mais 4,1 milhões de visualizações.