Meta bloqueia perfis de Carla Zambelli nas redes socias após determinação de Moraes

A empresa Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, bloqueou os perfis da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) nas redes sociais em cumprimento a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A parlamentar fugiu para os Estados Unidos no fim do último mês, após ser condenada, por unanimidade pelo STF, a 10 anos de prisão — inicialmente em regime fechado — por invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Além disso, Zambelli teve perda do mandato parlamentar, a ser declarada pela Câmara dos Deputados após o trânsito em julgado, e inelegibilidade. A decisão foi proferida em maio.

Nesta quarta-feira (4), Moraes determinou a prisão preventiva da deputada e solicitou à Polícia Federal que a inclua na lista vermelha da Interpol, alerta internacional para fins de localização e prisão da Organização Internacional de Polícia Criminal. A partir da determinação do ministro, Zambelli agora é considerada foragida do País.

Além da prisão, Moraes ainda determinou:

bloqueio dos passaportes, incluindo o diplomático que Zambelli obteve por ser deputada;

suspensão de salários, verbas, bens, ativos e contas bancárias, incluindo PIX da política;

bloqueio de veículos, abrangendo também embarcações e aeronaves que possam estar registrados no nome da parlamentar;

suspensão dos canais e perfis dela em redes sociais como Gettr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok e X;

aplicação de multa diária no valor de R$ 50 mil à Zambelli por publicações que "reiterem as condutas criminosas";

solicitação, por meio da Polícia Federal, para inclusão do nome de Zambelli na lista vermelha da Interpol.

Veja também PontoPoder Aginaldo, marido de Zambelli, prorroga licença como secretário em Caucaia, e adjunto comanda Pasta PontoPoder Carla Zambelli deve ser incluída na ‘lista vermelha’ da Interpol a pedido da Polícia Federal

Conforme informações do portal g1, a Meta, em documento enviado ao Supremo, afirmou que "tomou conhecimento da ordem judicial determinando o fornecimento de dados cadastrais, a preservação integral do conteúdo e o bloqueio das contas de usuários das plataformas Facebook e Instagram".

Informou ainda que a "referida ordem foi devidamente processada, tendo sido realizada a indisponibilização das contas e a preservação dos conteúdos disponíveis".

A rede social X também retirou do ar o perfil de Zambelli. Ao tentar acessar a página da deputada, consta a mensagem: "A conta foi ocultada no Brasil em resposta a uma determinação judicial".

Saída do Brasil

Na terça-feira (3), a deputada deixou o Brasil após ser condenada, no último dia 18 de maio. Segundo declaração de Zambelli, o motivo da viagem seria um tratamento médico. Ela ainda pontuou, em live, que deve pedir licença do mandato. A defesa da deputada, entretanto, disse não saber do paradeiro dela atualmente.

"Queria anunciar que estou fora do Brasil já faz alguns dias, eu vim a princípio buscando tratamento médico que eu já fazia aqui e agora eu vou pedir para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade da Constituição, acho que as pessoas conhecem um pouco mais essa possibilidade hoje em dia porque foi o que o Eduardo [Bolsonaro] fez também", confirmou ela.