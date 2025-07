Policiais usavam câmeras em ação e relatam nervosismo de Bolsonaro e Michelle

Policiais federais que cumpriram mandados de busca e apreensão na residência de Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira (18) disseram que o ex-presidente e a esposa, a ex-primeira dama Michelle, ficaram nervosos e teriam se alterado durante a operação.

Segundo o jornalista César Tralli, da TV Globo, Bolsonaro estava dormindo no momento em que os policiais chegaram à sua casa, por volta de 7 horas. Contudo, foi ele quem atendeu à porta e recebeu as informações dos policiais sobre o mandado. Só depois, chegou Michelle.

Conforme os policiais, que usavam câmeras durante a operação, o casal se mostrou exaltado e reclamou que o mandado não era justo e não estava certo. Apesar disso, eles não teriam resistido ao cumprimento da ordem judicial.

Como foi o cumprimento do mandado?

Dentro da casa, uma equipe se distribuiu pelos cômodos e outra equipe ficou do lado de fora, garantindo que o imóvel estivesse cercado para evitar a aproximação de curiosos.

Durante a ação, Bolsonaro foi questionado sobre os reais e dólares encontrados na residência e respondeu que o dinheiro era legal. O ex-presidente teria, inclusive, apresentado comprovantes de saques bancários, que foram recolhidos para análise dos peritos.

Os investigadores também encontraram um pen drive na gaveta do banheiro do casal. Sobre isso, Bolsonaro afirmou, informalmente, que não sabia da existência do dispositivo e do que estava armazenado nele.

Operação contra Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de operação da Polícia Federal nesta sexta-feira (18). Além das buscas e apreensões, ele foi informado que terá que utilizar tornozeleira eletrônica e ficar recolhido em casa durante a noite e os fins de semana. As ordens seguem determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em virtude da operação policial, o ex-presidente também não poderá acessar as redes sociais e ficará sem comunicação com o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos.