Oposição da Alece recebe ex-prefeito que sucedeu Juraci Magalhães para debater crise dos ônibus

Os deputados estaduais da oposição da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) recebem Antônio Cambraia, ex-prefeito de Fortaleza e ex-deputado federal, para o café semanal do grupo na manhã desta terça-feira (7). Sucessor de Juraci Magalhães no comando da Capital, o político debaterá o atual modal de transporte rodoviário urbano.

No "Café da Oposição", Antônio Cambraia falará sobre os desafios e as perspectivas para a mobilidade urbana da cidade. Antes de ser chefe do Executivo de Fortaleza, ele foi secretário de Finanças da gestão de Juraci, justamente na época da instalação dos terminais de ônibus, em 1992.

O tema entra no radar da oposição após a crise no transporte público da Capital, onde 25 linhas de ônibus chegaram a ser suspensas, diante dos impasses entre o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) e a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). O serviço já foi normalizado, mas as entidades ainda seguem em negociação.

O encontro será realizado no gabinete do deputado estadual Antônio Henrique (PDT). A expectativa é que outros membros do grupo também participem do “Café da Oposição”, como Sargento Reginauro (União), Felipe Mota (União), Cláudio Pinho (PDT) e Alcides Fernandes (PL).

TRAJETÓRIA

Economista e administrador, Antônio Cambraia nasceu em 1942, no município de Senador Pompeu. Foi eleito prefeito de Fortaleza em 1992, ainda no 1º turno, com o apoio do então prefeito Juraci Magalhães, de quem tinha sido secretário de Finanças. Ele também chegou a ser titular da Secretaria do Turismo no governo Tasso Jereissati (PSDB), entre 2001 e 2002.

Cambraia exerceu, ainda, dois mandatos de deputado federal (1999-2007), chegando a ser presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara. Ele também assumiu a presidência da Companhia de Gás do Ceará (Cegás), em 2011.