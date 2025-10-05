Após casos de intoxicação por metanol, Alece pauta projetos de controle de bebidas e uso de antídoto
Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará anunciou as proposições nas redes sociais
A Assembleia Legislativa do Estado (Alece) deve votar, ainda nesta semana, dois projetos em resposta aos casos de intoxicação por metanol: o primeiro estabelece o controle de bebidas servidas em festas, enquanto o segundo trata do uso de antídotos nas unidades de saúde do Ceará. A medida foi anunciada pelo presidente da Casa, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB), no sábado (4).
Nas redes sociais, o parlamentar chegou a comentar em uma publicação do Diário do Nordeste sobre o primeiro caso de suspeita de intoxicação no Ceará, destacando a necessidade da criação de um protocolo estadual único de atendimento emergencial. Posteriormente, Romeu usou o próprio perfil para divulgar os projetos.
“Essa semana começam a tramitar dois Projetos de Lei de nossa autoria que tratam da obrigatoriedade de controle das bebidas servidas em eventos open bar e da garantia de que UPAs e hospitais no Ceará mantenham antídotos disponíveis contra intoxicação por metanol”
O PontoPoder acionou a Assembleia Legislativa e o deputado para saber mais detalhes da tramitação das propostas e aguarda retorno.
Devido aos registros no Ceará e ao apoio da própria presidência da Alece, a expectativa é que ambas as proposições iniciem a tramitação na terça-feira (7) e sejam aprovadas ainda nesta semana.
CASOS NO ESTADO
Atualmente, o Ceará tem dois possíveis casos de intoxicação de metanol em investigação, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa). Um deles é de um adolescente de 15 anos, que está internado em Quixeramobim, na região do Sertão Central.
Outro caso suspeito envolve uma paciente em Fortaleza, atendida na rede privada. O quadro foi divulgado anteriormente, mas notificado oficialmente às 12h deste domingo (5).
Conforme a Sesa, a recomendação é que os municípios notifiquem imediatamente todas as suspeitas relacionadas a esse tipo de intoxicação. A Pasta informou, ainda, que segue monitorando a vigilância em saúde no Estado, reforçando também as recomendações oficiais sobre a importância da detecção precoce e tratamento.
O caso é considerado suspeito quando um paciente que ingeriu bebida alcoólica apresenta a constância ou piora de sintomas, como embriaguez persistente, desconforto gástrico e alteração visual, entre 12 horas e 24 horas após o consumo.
Os registros no Ceará ocorrem diante da confirmação de casos no Brasil. O Ministério da Saúde (MS) confirmou 195 notificações de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica até sábado (4), segundo os dados enviados pelos estados. Em todo o País, são 14 casos confirmados e 181 em investigação.