'Não pude fazer campanha para o Elmano, mas torci', diz Evandro sobre crise entre PT e PDT em 2022

Defensor da candidatura à reeleição da ex-governadora Izolda Cela (sem partido) em 2022, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT), preferiu não fazer campanha para seu correligionário escolhido como candidato, Roberto Cláudio (PDT). O comandante da Alece disse que torceu pela eleição do governador Elmano de Freitas (PT).

As declarações foram dadas pelo parlamentar em entrevista aos editores e colunistas de Política do Sistema Verdes Mares, Jéssica Welma e Wagner Mendes, durante a live do PontoPoder, nesta quinta-feira (10).

Evandro Leitão (PDT) Presidente da Alece “Na minha opinião, aquele que melhor se adequava para dar continuidade ao projeto que foi instalado no Estado do Ceará era o Elmano (de Freitas). Então eu torci, eu torci, não pude, repito, fazer campanha, não pude pedir voto, mas torci”

Leitão disse que, por questões partidárias, já que o PDT lançou candidatura, não teria como defender publicamente a eleição do petista.

“Torci porque eu o conhecia, eu o conhecia de longa data, foi meu colega. Nós fomos colegas e amigos durante esses oito anos lá na Assembleia Legislativa e tinha a convicção de que era o melhor para o Estado do Ceará naquele momento, com todo o respeito aos demais candidatos”, acrescentou.