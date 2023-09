Na comitiva de Lula, Evandro Leitão descarta diálogo sobre eleições de 2024: 'Não houve reunião'

Questionado se aproveitou a oportunidade da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para tratar sobre as eleições de 2024, o deputado Evandro Leitão negou. Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), ele também afirmou que não houve reunião com o petista.

"A gente veio institucionalmente, prestigiando esse momento importante para o Estado do Ceará, em que o presidente está aqui apresentando programas, apresentando novidades para o povo do nosso Estado. Então a gente veio com todo respeito, com todo carinho, aqui estamos nós. Não teve reunião absolutamente", disse ao Diário do Nordeste nesta sexta-feira (1º).

O deputado foi um dos que receberam o presidente no Aeroporto de Fortaleza, na noite de quinta (31), acompanhado de dirigentes do PT e do PSB, além de nomes como Luizianne Lins (PT). Em seguida, houve um jantar no Palácio da Abolição, mas a lista de participantes não foi divulgada.

Evandro também esteve em evento no Banco do Nordeste do Brasil (BNB), na manhã desta sexta, de comemoração aos 25 anos do Crediamigo e aos 18 anos do Agroamigo. O presidente Lula veio a Fortaleza justamente para essa cerimônia. Na ocasião, sentou-se na segunda fileira do palco, ao lado de Luizianne Lins e atrás de Lula.

Destino político

Presidente da Assembleia, histórico compartilhado pelos dois últimos prefeitos de Fortaleza, Evandro é um dos prefeituráveis para 2024. Ainda em agosto, o deputado anunciou a saída do PDT, após anos de filiação, e a cerca de um ano da campanha eleitoral.

O destino político ainda não foi firmado, mas ele deve compor alguma legenda do bloco governista. Inclusive, há disputa entre PT e PSB. Ao PontoPoder, na segunda (28), o ministro Camilo Santana (PT) disse o seguinte: "Claro que vou defender que ele vá para o meu partido, para o PT".

Essa é uma posição que o ex-governador já havia assumido publicamente em outras ocasiões, como na cerimônia de posse da nova presidência do PSB Ceará, no último sábado (26). O posto na legenda socialista passou para o seu pai, o ex-deputado Eudoro Santana. Naquela ocasião, o dirigente manifestou o seu desejo de ter Evandro nos quadros do partido.

"Me perdoem os outros companheiros dos partidos com quem nós haveremos de nos juntar para lutar pelo Ceará, eu vou convocar toda a militância, devemos trabalhar unidos para trazer para o PSB o atual presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão", disse.

No evento, o parlamentar respondeu que "o futuro a Deus pertence".

"Eu quero deixar um beijo no coração de cada um de vocês e dizer ao doutor Eudoro que o futuro a Deus pertence. Nós estamos aí e saiba apenas de uma coisa: eu estou nesse projeto porque gosto, porque acredito nesse projeto e nas pessoas que fazem parte", afirmou.