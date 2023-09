Cotados para as eleições, Luizianne Lins e Evandro Leitão recebem Lula em Fortaleza; confira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a Fortaleza na noite desta quinta-feira (31) e foi recebido, entre outros políticos, por possíveis candidatos às eleições na capital cearense em 2024. Os deputados Luizianne Lins (PT), anunciada pré-candidata, e Evandro Leitão (sem partido), disputado por PT e PSB, estiveram no Aeroporto Pinto Martins para a recepção do chefe do Planalto.

Com força internamente, a ex-prefeita de Fortaleza diz que espera contar com o apoio de petistas de peso para chegar novamente ao Paço Municipal. "Eu quero que ele venha me apoiar", afirmou Luizianne em entrevista à Live PontoPoder desta quinta-feira, referindo-se ao ministro da Educação, Camilo Santana.

Evandro é outro aliado do chefe do MEC que, deixando o PDT, como fez na última semana, pode disputar a Prefeitura de Fortaleza pelo bloco governista. Também ao PontoPoder, mas na segunda (28), o ex-governador disse o seguinte: "Claro que vou defender que ele vá para o meu partido, para o PT".

Obviamente, o aval do presidente Lula sobre essas duas figuras é que vai ditar a chapa do próximo ano.