No Ceará, Lula manda recado a economistas, diz que Bolsonaro não voltará e anuncia ITA em Fortaleza

Em passagem pelo Ceará, nesta sexta-feira (1°), o presidente Lula (PT) enviou recado para economistas e fez discurso direcionado ao presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. Sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o petista disse que ele “não voltará”. Lula ainda anunciou uma nova unidade do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) para Fortaleza.

Logo no início de seu pronunciamento, o mandatário defendeu que o “dinheiro precisa circular na mão de muita gente, se ficar parado é concentração de riqueza”. Lula defendeu novamente a redução na taxa de juros, uma bandeira que ele já defendia desde a campanha eleitoral.

“Os bancos jogam nas costas dos bons pagadores as dívidas dos bons caloteiros”, disse. “Não podemos ter medo de emprestar dinheiro para pobre se tivermos um compromisso de ajudar a desenvolver”, acrescentou.

O presidente defendeu que esse pensamento seja usado para “convencer os economistas” brasileiros.

Legenda: Presidente Lula e o governador Elmano de Freitas Foto: Thiago Gadelha

Em fala direcionada a Campos Neto, que Lula chamou de “cidadão do Branco Central”, o petista disse que ele precisa saber que “é presidente do Banco Central do Brasil, não de outro país”.

Em junho, o Banco Central informou que os juros cobrados pelos bancos no rotativo do cartão de crédito subiram para 455,1% em maio. Em abril, esse índice estava em 447,7% e, há um ano, estava em 368,8%, uma diferença de 86,3 pontos porcentuais. A taxa tornou-se a maior desde março de 2017, quando atingiu 490% ao ano.

No início de agosto, o presidente do BC informou que estuda o fim do crédito rotativo do cartão de crédito, que eleva os juros alvos das críticas de Lula. O rotativo é aquele crédito contratado pelo consumidor quando paga menos que o valor integral da fatura do cartão e dura 30 dias.

Após os 30 dias, as instituições financeiras parcelam a dívida. No caso do cartão de crédito parcelado, os juros ficaram em 196,1% ao ano em junho.

Lula Presidente da República “O presidente do Banco Central não foi indicado por nós, o Banco Central agora é autônomo, não tem interferência da Presidência, que podia chamar para conversar. Se ele conversa com alguém, não é comigo, talvez com quem o indiciou. E que o indicou não fez coisas boas para este país”

Legenda: Lula ao lado de uma cearense beneficiada com crédito do BNB Foto: Thiago Gadelha

Lula faz menção a Bolsonaro

Lula fez ainda outra menção direta ao adversário político ao comentar sobre os planos que ainda tem para o Governo. “Para quem está no governo, o mandato passa muito rápido, mas para a oposição demora muito”, disse.

Lula Presidente da República “O Bolsonaro deve estar coçando as unhas e mordendo porque vai demorar para ele, e ele certamente não voltará”

Atualmente, o ex-presidente está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Por maioria de votos, a Corte declarou a inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos, contados a partir das Eleições de 2022.

Ficou reconhecida a prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante reunião realizada no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros no dia 18 de julho do ano passado.

Anúncio do ITA no Ceará

Já na reta final do seu discurso, o presidente anunciou um investimento aguardado para o Ceará: uma unidade do ITA no Estado. A informação foi adiantada pelo Diário do Nordeste em junho.

Lula Presidente da República “Nós vamos trazer o ITA para investir aqui no Ceará. É um presente que a gente vai dar ao Ceará porque o Ceará, quando vai disputar olimpíada de matemática é o que mais tem gente que ganha medalha de ouro, e quando vai fazer vestibular para o ITA, 40% (dos aprovados) são do Ceará. Vocês vão receber um prêmio de merecimento pela qualidade de estudos que aplicaram aqui"

Em seu discurso, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, agradeceu a todos que fazem o Agroamigo e o Crediamigo no Ceará.

Legenda: Governador do Ceará, Elmano de Freitas Foto: Thiago Gadelha

“O trabalho que temos no Ceará é feito no Nordeste inteiro, são milhares e milhares de família que sofrem na pele o que as vezes falamos em discursos e teses, sofrem na pele a força bruta da desigualdade, da falta de oportunidade, mas que alegria é ter tido o presidente Lula com o presidente, à época, Robert Smith, e agora o presidente Paulo Câmara. Então, muito obrigado ao Banco do Nordeste, ao Crediamigo e ao Agroamigo”, comentou.