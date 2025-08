Marcos do Val será monitorado por tornozeleira eletrônica após determinação do STF

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) será monitorado por meio de tornozeleira eletrônica a partir desta segunda-feira (4), por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo apuração da TV Globo, ele foi abordado por agentes da Polícia Federal (PF) no aeroporto de Brasília, após voltar de Orlando, nos Estados Unidos.

Ele estava fora do País há dez dias, durante o recesso parlamentar, contrariando imposições do ministro Alexandre de Moraes. Do Val está com o passaporte bloqueado, mas viajou utilizando o documento diplomático, que continuava com ele.

Moraes também determinou o bloqueio do Pix e dos cartões de crédito do senador enquanto ele ainda estava nos Estados Unidos. Em nota divulgada pela defesa do parlamentar, Do Val criticou as restrições de Moraes e afirmou que o passaporte diplomático dele possui validade até 2027.

"Apesar de estar sofrendo graves violações das minhas prerrogativas parlamentares, até o momento, não há qualquer decisão judicial válida que restrinja a minha liberdade de locomoção. Continuo exercendo plenamente meu mandato e mantendo agendas institucionais”, diz o comunicado.

Veja também PontoPoder Bolsonaro acompanha ato em Fortaleza e outras cidades por videochamada PontoPoder Manifestantes pró-Bolsonaro vão à Praça Portugal pedir anistia para envolvidos no 8 de janeiro

Relembre as acusações contra Marcos do Val

Marcos do Val é suspeito de obstrução de Justiça, após publicar nas redes sociais informações sobre o delegado da PF Fábio Schor, liderança nas investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ele é ainda investigado pelo STF pelos crimes de tentativa golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de direito, falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo e divulgação de documento sigiloso. Essas acusações foram as que o fizeram ter os passaportes bloqueados.

Ainda durante a viagem aos Estados Unidos, o senador fez uma transmissão ao vivo no YouTube em que negou estar fugindo do Brasil. "Eu vim passar férias, minha filha está de férias e estamos com recesso parlamentar", disse ele.