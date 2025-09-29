Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Lula diz que pretende levar Janja para encontro com Trump

O presidente falou durante abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres, em Brasília

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:47)
PontoPoder
Presidente Lula e primeira-dama Janja
Legenda: A promessa de uma reunião entre dois líderes ocorreu durante a Assembleia Geral da ONU, no último dia 23 de setembro
Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta segunda-feira (29), que pretende levar sua esposa, a primeira-dama Rosângela da Silva, em um eventual encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A reunião, no entanto, ainda não tem data definida. 

A declaração do presidente ocorreu durante seu discurso na abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres (CNPM), em Brasília. 

"Eu brinco muito com a Janjinha dizendo para ela que a Unesco já me deu uns dez prêmios para ela de mulher mais bem casada do planeta Terra. E quando eu for conversar com Trump, eu vou levá-la. Eu quero que ele veja", disse Lula, em tom de brincadeira. 

A primeira-dama, que também estava no palco, riu e fez sinal negativo com a mão. 

Veja também

teaser image
Jogada

Popó passa por cirurgia em hospital de Salvador nesta segunda-feira (29)

teaser image
PontoPoder

Fachin toma posse como presidente do STF nesta segunda (29)

Encontro

A promessa de uma reunião entre dois líderes ocorreu durante a Assembleia Geral da ONU, no último dia 23 de setembro, e foi anunciado pelo próprio Donald Trump. O americano mencionou que pretende debater tarifas impostas ao Brasil.

Segundo o portal g1, integrantes do Palácio do Planalto e do Itamaraty confirmam que a conversa entre os dois presidentes está em fase de planejamento, e é encarada com cautela pelo governo brasileiro

Interlocutores do petista estudam que um primeiro contato ocorra por meio de telefonema ou videoconferência. Só após essa conversa inicial, haveria então um encontro presencial, com possibilidade de ocorrer em um terceiro País. Em outubro, Lula e Trump devem cumprir agenda na cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), na Malásia.

 

Assuntos Relacionados
Larissa Gaspar está no plenário da Assembleia Legislativa do Ceará
Wagner Mendes

Deputada aciona MPCE contra interrupção de 25 linhas de ônibus em Fortaleza

O Sindiônibus afirmou que algumas linhas que apresentam maiores déficits financeiros precisaram ser reduzidas ou suprimidas

Wagner Mendes
Há 1 hora
Presidente Lula e primeira-dama Janja
PontoPoder

Lula diz que pretende levar Janja para encontro com Trump

O presidente falou durante abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres, em Brasília

Redação
Há 1 hora
Imagem mostra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, em sessão no plenário da Corte
PontoPoder

Fachin toma posse como presidente do STF nesta segunda (29)

Alexandre de Moraes assumirá a Vice-Presidência da Corte

Carol Melo
29 de Setembro de 2025
Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Ceará durante sessão, com conselheiros e técnicos na mesa diretora, público sentado nas cadeiras do auditório e apresentação exibida em telão
PontoPoder

TCE investiga 19 ex-prefeitos cearenses por irregularidades na transição de governo; veja quem são

Apuração da Corte de Contas encontrou quase 100 falhas nas gestões que deixaram o cargo; investigações miram 136 agentes públicos

Igor Cavalcante
29 de Setembro de 2025
Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza, com parte das cadeiras ocupadas e várias vazias. Na mesa diretora, alguns vereadores acompanham a sessão. Ao fundo, um painel eletrônico azul exibe a lista de parlamentares presentes. Bandeiras oficiais estão posicionadas à direita e um crucifixo está fixado na parede.
PontoPoder

Controle do orçamento: Fortaleza está entre as 14 capitais sem emenda impositiva para vereadores

Parlamentares municipais chegaram a aprovar o orçamento impositivo em 2010, mas o mecanismo foi derrubado pela Justiça; desde então, a proposta não avançou

Luana Barros
28 de Setembro de 2025
Imagem do deputado federal Mauro Filho
PontoPoder

Deputado Mauro Filho segue internado em UTI com 'evolução favorável'

Político sofreu um AVC na última sexta-feira (26)

Redação
28 de Setembro de 2025
Lula discursou na abertura da Assembleia Geral da ONU e defendeu reforma da instituição
PontoPoder

Governo adota cautela sobre contato entre Lula e Trump; conversa pode ocorrer em país neutro

Na avaliação de assessores do petista, a conversa por telefone ou vídeo reduz riscos de imprevistos diplomáticos

Redação
28 de Setembro de 2025
Grupo de pessoas participa de uma corrida ao ar livre em uma avenida larga e ensolarada. No centro da imagem, o presidente Lula e a primeira-dama Janta, ambos com camisetas vermelhas do evento, correm lado a lado e lideram o grupo. Ao redor deles, auxiliares do presidente vestem camisetas brancas e azuis com o mesmo logotipo da corrida. Ao fundo, aparecem árvores, bandeiras e prédios.
PontoPoder

Ao lado de Camilo, Lula caminha 3km para celebrar 95 anos do MEC

Prestes a completar 80 anos, o presidente chegou a dar algumas corridas curtas durante o percurso

Redação
28 de Setembro de 2025
Historiador e professor da UFRJ, Carlos Fico. Ele usa óculos, camisa branca e blazer azul escuro, olhando sério para a câmera em ambiente interno.
PontoPoder

‘A anistia estimula novo ativismo golpista’, afirma o historiador Carlos Fico

Autor do livro “Utopia autoritária brasileira” e professor titular de História do Brasil na UFRJ, ele fala sobre o histórico de anistias no País e as consequências desse perdão

Luana Barros
28 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Após pressão popular, Senado enterra a PEC da blindagem e vira a pauta do Congresso

Em uma semana, deputados e senadores são obrigados a inverter a lógica de debates das duas casas

Inácio Aguiar
28 de Setembro de 2025
Deputado federal Mauro Filho de palito na câmara federal, em brasília
PontoPoder

Mauro Filho sofre AVC e é internado em Fortaleza

Segundo a assessoria, estado do deputado federal é estável

Redação
27 de Setembro de 2025
Ozires Pontes aponta discordâncias com PT, mas admite sair 'encantado' de reunião com Elmano
PontoPoder

Ozires Pontes aponta discordâncias com PT, mas admite sair 'encantado' de reunião com Elmano

Apesar dos elogios, o presidente do PSDB Ceará mantém o discurso de oposição ao governo estadual

Ingrid Campos e Igor Cavalcante
27 de Setembro de 2025
Juiz Rafael Henrique Janela Tamai Rocha, ex-juiz auxiliar de Moraes, durante uma sessão virtual. Ele usa terno preto.
PontoPoder

Juiz auxiliar de Alexandre de Moraes deixa gabinete após sanção dos EUA

Rafael Henrique Janela Tamai Rocha retornará ao TJ-SP, onde atua desde 2008

Redação
26 de Setembro de 2025
Celso Sabino, Lula e Arthur Lira.
PontoPoder

Celso Sabino entrega carta de demissão do Ministério do Turismo após pressão do União Brasil

No dia 19 deste mês, o parlamentar avisou ao presidente Lula que deveria pedir demissão do governo Lula

Redação
26 de Setembro de 2025
A imagem mostra um homem de terno azul marinho e camisa social azul clara com listras brancas, falando diante de um microfone preto da marca Shure, que está com uma capa contendo a letra
PontoPoder

Ozires vê 'muita contradição' em impasse sobre rumo da federação União-PP no Ceará em 2026

Ozires Pontes, dirigente tucano, gostaria de ter a nova composição ao seu lado na oposição, mas impasse segue

Redação
26 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Após desmatamento, Sema e Semace suspendem licenças de obra em área verde no Aeroporto

Técnicos dos órgãos apontam irregularidades a supressão vegetal na área de cerca de 40 hectares

Inácio Aguiar
26 de Setembro de 2025
Presidente do PSDB defende campanha de Ciro Gomes ao Governo: 'Esqueça, não existe Roberto Cláudio'
PontoPoder

Presidente do PSDB defende campanha de Ciro Gomes ao Governo: 'Esqueça, não existe Roberto Cláudio'

Ciro deve se filiar ao PSDB até o fim do ano, diz o dirigente, Ozires Pontes

Ingrid Campos
26 de Setembro de 2025
'Não tem sentido o Ciro ficar batendo no Bolsonaro', diz presidente do PSDB Ceará
PontoPoder

'Não tem sentido o Ciro ficar batendo no Bolsonaro', diz presidente do PSDB Ceará

Ozires Pontes participou, nesta quinta-feira (25), da live do PontoPoder

Igor Cavalcante
25 de Setembro de 2025
Imagem de uma sessão solene em uma câmara legislativa. Na mesa diretora, vários homens e uma mulher estão sentados e em pé, alguns utilizando laptops e microfones. Atrás deles, há quatro bandeiras (incluindo a do Brasil e outras estaduais/municipais) e um crucifixo fixado na parede. Algumas pessoas ao fundo estão de pé, conversando e observando. O ambiente é formal, com trajes sociais, típico de reuniões parlamentares.
PontoPoder

Perdão de dívidas da Taxa do Lixo entra em projeto de Refis aprovado na Câmara de Fortaleza

Três emendas foram aceitas: duas sobre a Taxa do Lixo e uma sobre remissão de dívidas com o IPTU de entidades sem fins lucrativos

Ingrid Campos
25 de Setembro de 2025
Ministro Roberto Barroso, do STF.
PontoPoder

Ministro Roberto Barroso participa de última sessão como presidente do STF

O ministro Edson Fachin estará à frente da Corte

Redação
25 de Setembro de 2025