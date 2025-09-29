Lula diz que pretende levar Janja para encontro com Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta segunda-feira (29), que pretende levar sua esposa, a primeira-dama Rosângela da Silva, em um eventual encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A reunião, no entanto, ainda não tem data definida.

A declaração do presidente ocorreu durante seu discurso na abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres (CNPM), em Brasília.

"Eu brinco muito com a Janjinha dizendo para ela que a Unesco já me deu uns dez prêmios para ela de mulher mais bem casada do planeta Terra. E quando eu for conversar com Trump, eu vou levá-la. Eu quero que ele veja", disse Lula, em tom de brincadeira.

A primeira-dama, que também estava no palco, riu e fez sinal negativo com a mão.

Encontro

A promessa de uma reunião entre dois líderes ocorreu durante a Assembleia Geral da ONU, no último dia 23 de setembro, e foi anunciado pelo próprio Donald Trump. O americano mencionou que pretende debater tarifas impostas ao Brasil.

Segundo o portal g1, integrantes do Palácio do Planalto e do Itamaraty confirmam que a conversa entre os dois presidentes está em fase de planejamento, e é encarada com cautela pelo governo brasileiro.

Interlocutores do petista estudam que um primeiro contato ocorra por meio de telefonema ou videoconferência. Só após essa conversa inicial, haveria então um encontro presencial, com possibilidade de ocorrer em um terceiro País. Em outubro, Lula e Trump devem cumprir agenda na cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), na Malásia.