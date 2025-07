Lia Gomes fala sobre desistência de Cid em disputar Senado e diz que não tem contato com Júnior Mano

Secretária das Mulheres do Ceará e deputada estadual licenciada, Lia Gomes (PSB) afirmou que o irmão Cid Gomes (PSB) “não quer de jeito nenhum” buscar mais um mandato no Senado. Embora integre a ala governista que defende a reeleição do senador, a gestora diz entender a decisão dele de apoiar o nome do deputado federal Júnior Mano (PSB) para a disputa. As declarações foram dadas ao PontoPoder, durante entrevista nesta segunda-feira (21), antes de entrevista à Verdinha FM 92.5.

“O Cid é uma pessoa muito, muito, muito calada. Ele toma as decisões dele de uma maneira solitária, até eu acho uma coisa que assim, que eu questiono bastante, mas ele fincou assim”, comentou Lia. “Muita gente discorda, a maior parte digamos, quase todos discordam, mas sim, ele é que decide a vida dele e optou por esse caminho”, defendeu.

Para Lia, a decisão está em consonância com a trajetória do próprio irmão de ir “abrindo mão das coisas” e de “desapego ao poder”, ao citar a repercussão do caso no qual ele se dirigiu ao então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e a outros deputados como “achacadores”, em 2015. À época, Cid era ministro da Educação do governo Dilma Rousseff (PT) e deixou o cargo logo após o episódio.

“Agora está nessa aí de abrir mão do Senado, uma eleição que muitas pessoas diziam que, não existe eleição ganha, mas as pesquisas mostram que ele é um nome muito forte. Eu acho que, inclusive, o grupo todo torceria porque eu acho que daria mais robustez à chapa. Mas ele não quer de jeito nenhum” Lia Gomes Secretária das Mulheres e deputada estadual licenciada

POUCO CONTATO COM MANO

Acerca do nome defendido pelo irmão, Lia Gomes disse que não costuma ter contato com Júnior Mano, mas confia na chancela de Cid. Na última quarta-feira (16), ela acompanhou a coletiva na qual o senador saiu em defesa do deputado federal, que é investigado pela Polícia Federal (PF) por suspeita de desvios de emendas parlamentares.

“Eu mal conheço o Júnior Mano, o Cid é muito ligado a ele e, enfim, ele deve ter avaliado muito bem a situação, né? Você viu que ele tinha lá todo um preparo, o pessoal até brincou que era um PowerPoint”, salientou a titular da SEM. “Eu sigo as orientações do Cid, a gente está junto no partido. Mas confesso a você que eu não tenho muito contato com o Júnior Mano”, acrescentou.

Lia contou, ainda, que foi convidada para participar do momento de “última hora” e que tem acompanhado o caso do parlamentar por meio do próprio Cid, até mesmo por conta do trabalho à frente da Pasta. “Nessa questão do Junior Mano, eu confio no que o Cid falou, não procurei assim, por minha conta, ver nada não”, ponderou.

O OUTRO LADO DA FAMÍLIA

Já sobre seu outro irmão, Ciro Gomes (PDT), Lia comentou que “não fala muito de política” e tem “convivido menos” com o ex-ministro. “Ele acha muito ruim essa posição que eu, especialmente, tomei”, citou a secretária, em alusão ao fato dela, Cid e o ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), estarem em posições opostas a Ciro quanto à relação com o Governo Elmano de Freitas (PT), após o racha motivado pela montagem da chapa majoritária em 2022.

Mesmo assim, a parlamentar licenciada não acredita na possível candidatura de Ciro para o Governo do Estado em 2026. “O Tasso [Jereissati] até apareceu aí dizendo que ele é (candidato ao Governo), mas ele sempre disse que não é candidato, não vai ser mais candidato. Eu não sei, mas tô vendo que a coisa está crescendo muito. Vi as pessoas falando muito do assunto, muito na rede social. Tem um grupo de voluntários que está fazendo um grande trabalho (nas redes). Não sei no que vai dar”, pontuou.

