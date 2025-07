Cid Gomes é flagrado como atendente de barraca de bebidas em festa no interior do Ceará

O senador Cid Gomes (PSB) foi flagrado como atendente de uma barraca de bebidas na 72ª Feira da Agropecuária do Crato (Expocrato 2025), no interior do Ceará, no último sábado (19). Na ocasião, o político entregou cervejas e recolheu os pagamentos no setor mais popular do Parque Pedro Felício Cavalcante.

O local é conhecido como “inferninho”, espaço marcado pela grande movimentação de pessoas e por comidas e bebidas com preços menores, tudo isso em meio ao calor do Cariri cearense. O público aguardava a apresentação gratuita do cantor Zé Vaqueiro, no início da tarde do sábado, antes da apresentação principal do artista.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver Cid Gomes circulando junto a outros atendentes no interior da barraca e interagindo com as pessoas que estavam ao redor do espaço em busca de bebidas. Em alguns momentos, ele informou o preço das cervejas disponíveis, abriu garrafas e chegou a operar máquinas de cartão.

Veja também PontoPoder Após Cid Gomes, prefeitos cearenses saem em defesa de Junior Mano; veja quem se posicionou PontoPoder Ex-prefeita de Canindé diz que Cid Gomes cria 'cortina de fumaça': 'Descompensado e mal-educado'

Além da carreira na política, Cid é empresário do setor de bares e restaurantes. Desde fevereiro de 2025, ele é o proprietário do ‘Boteco Barrigudim’, que fica na entrada do distrito da Palestina, na cidade de Meruoca.

O episódio na Expocrato ocorreu na mesma semana em que o senador saiu em defesa do deputado federal Júnior Mano (PSB), alvo de operação da Polícia Federal (PF) que apura possíveis desvios de emendas parlamentares. Em coletiva, Cid classificou o correligionário como uma ‘pessoa do bem' e voltou a reforçar o parlamentar como possível candidato ao Senado.

POLÍTICOS NA FESTA

Além de Cid Gomes, outros políticos participaram da Expocrato 2025, como o governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro da Educação Camilo Santana (PT). Ambos participaram da abertura da 72ª edição da feira, em 13 de julho.

Membros da oposição no Ceará também marcaram presença no evento. No último fim de semana, nomes como o ex-prefeito Roberto Cláudio (União), o deputado estadual Carmelo Neto (PL) e o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos) acompanharam a programação.

>> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil