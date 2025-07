Carmelo diz que é 'natural' entrega da presidência do PL a André Fernandes: 'Desejo da minha parte'

O deputado estadual Carmelo Neto, que também preside o PL Ceará, falou sobre a transferência do cargo de dirigente para o deputado federal André Fernandes (PL), marcada para setembro.

Em meio às especulações de bastidores de disputa interna entre os dois parlamentares pelo comando do partido, Carmelo diz que a passagem do bastão foi um "processo muito natural" e que ele mesmo já queria deixar o posto.

"Dia 20 de setembro o deputado André assume, [é] um processo muito natural, inclusive era um desejo da minha parte. Vou focar agora nesses últimos dias, semanas, meses como presidente do partido no Rota 22, a gente vai percorrer o Estado, vamos ouvir os cearenses", disse.

A declaração do deputado ocorreu após reunião da oposição na noite desta terça-feira (15). O grupo se reuniu no escritório do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB). Estiveram presentes o ex-prefeito Roberto Cláudio (sem partido), além de parlamentares da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

O PontoPoder apurou que o ex-governador Ciro Gomes (PDT) e o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), estiveram no escritório momentos antes da reunião da oposição.

Legenda: Grupo se reuniu no escritório do ex-senador Tasso Jereissati Foto: Kid Jr

Comando do PL

Carmelo Neto assumiu a presidência do PL no Ceará como parte de uma negociação nacional para pacificar o partido no Estado. A disputa pela candidatura à Prefeitura de Fortaleza, em 2024, foi resolvida com a ida do parlamentar para o comando da sigla estadual e a vaga de presidente do PL Fortaleza para André Fernandes.

No início deste ano, inclusive, foi divulgada a recondução do presidente para mais um ano à frente do cargo, o que acabou não ocorrendo meses depois.