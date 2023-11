Presidente do PL oficializa Carmelo Neto no comando do partido no Ceará, após renúncia de Acilon

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, oficializou, no início da tarde desta quarta-feira (22), o deputado estadual Carmelo Neto como presidente do partido no Ceará. Ele vai substituir o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, que renunciou nesta terça-feira (21), alegando "divergências de entendimento com outros membros da sigla".

O nome de Carmelo foi definido após acordo para apaziguar os ânimos entre ele e o deputado federal André Fernandes (PL).

Veja também

Além de oficializar o deputado estadual no comando da agremiação no Estado, Valdemar Costa Neto também anunciou a pré-candidatura de André Fernandes (PL) à Prefeitura de Fortaleza em 2024. As formalizações buscam atender os desejos de ambos os parlamentares.

"Recebi, na sede do nosso partido, os deputados da bancada federal do Ceará: Dr. Jaziel, Matheus Noronha, André Fernandes, Júnior Mano e o deputado estadual Carmelo Neto. Discutimos pautas importantes para o estado, o partido e o Brasil. Entre elas, a decisão de anunciarmos o nome do deputado Carmelo Neto como presidente do diretório estadual do PL no Ceará e o do deputado André Fernandes como pré-candidato à prefeitura de Fortaleza. Seguiremos sempre fortes e unidos em nome da liberdade e da democracia", declarou.

Nos bastidores, parlamentares da legenda informaram que dar a presidência do PL Ceará a Carmelo Neto foi uma forma de acabar com os embates internos pela pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza. Com isso, ele abriu mão de disputar uma possível candidatura, e André Fernandes deve disputar a eleição municipal pela legenda.