Por 'divergências' com correligionários, presidente do PL Ceará renuncia ao comando da sigla

O presidente do PL Ceará, o prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, apresentou uma carta de renúncia ao comando da sigla no Estado. O documento foi encaminhado ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e protocolado nesta terça-feira (21).

O mandatário justificou a saída do cargo de comando por "divergências de entendimento com outros membros da sigla". O político não detalhou quem seriam esses correligionários.

Acilon ainda reforçou que agora irá se dedicar aos municípios que têm aliados no comando.

"Reitero que, até as eleições municipais de 2024, não pretendo exercer nenhum cargo de direção a nível de Estado, e sim, reforçar o trabalho municipal para que as boas práticas administrativas as quais defendo sejam vitoriosas", ressaltou.

Veja carta de renúncia na íntegra:

"Considerando as dificuldades de relacionamento com pessoas do partido que não pertencem oficialmente à Executiva Nacional, tão pouco à Executiva do Partido Liberal no Estado do Ceará; e considerando o respeito que tenho por Vossa Senhoria, bem como meu desejo e anseio do que é melhor para a Agremiação, apresento minha RENÚNCIA em caráter definitivo, irretratável e irrevogável à presidência da Comissão Provisória da Executiva do Partido Liberal no Estado do Ceará", conclui.