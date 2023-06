Crise interna no PL gera embate entre bolsonaristas e Acilon Gonçalves

Desde a chegada do grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal (PL) no Ceará, ficaram evidentes as divergências entre os aliados do ex-presidente e o presidente da Legenda no Ceará, Acilon Gonçalves. Embora as partes não falem abertamente sobre o assunto, há insatisfações do grupo bolsonarista com o comando local da legenda e, nos últimos meses, as divergências ganharam corpo, se transformaram em um tipo de guerra fria e chegaram ao comando nacional do PL.