PL lança estratégia eleitoral em Maracanaú; movimento de adversários mexe com base do prefeito

Desde o início deste ano, Maracanaú, um dos principais municípios na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), vive clima de constante disputa política entre lideranças de olho na sucessão de 2024. A movimentação mais ousada neste sentido, até o momento, é do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas, ao que tudo indica, a agitação deve continuar nas maiores legendas.

O PL empossa, nesta quinta-feira (15), à noite, o empresário Bruno da Madeireira como seu presidente municipal. Ele é ligado ao deputado federal Júnior Mano e a ação mira a estratégia eleitoral no parlamentar. Nos bastidores, o plano de Mano seria mudar o domicílio eleitoral para disputar a Prefeitura da Cidade no ano que vem.

O Município é comandado há duas décadas pelo grupo político comandado pelo prefeito Roberto Pessoa (União Brasil). Ele mantém hegemonia no comando político e pode concorrer à reeleição. A movimentação de adversários, entretanto, tem causado turbulência na base do prefeito.

No início deste mês, por exemplo, Pessoa promoveu uma inesperada mudança em nomes de secretários de pastas estratégicas como Infraestrutura, Comunicação e Turismo. Entre os exonerados está o vereador do Município e sobrinho do prefeito, Rafael Pessoa. Esta coluna apurou que ele ocupará outro cargo na gestão.