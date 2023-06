Ao entregar diretório de Fortaleza a André Fernandes, PL começa a sinalizar estratégia eleitoral

O comando nacional do Partido Liberal (PL) confirmou o deputado federal André Fernandes como novo presidente da sigla em Fortaleza. Mais do que o nome do parlamentar, todo o novo diretório municipal é de partidários próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro. A indicação dos novos membros é uma sinalização da estratégia do partido para a eleição 2024 em Fortaleza.

No Ceará, o PL é presidido pelo prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, que se equilibra entre os interesses dos aliados do ex-presidente e os demais filiados, muitos dos quais distantes das alas de direita e mais próximos de uma linha de centro.

Desde a eleição estadual do ano passado, o comando estadual da legenda está na berlinda diante de quatro ações na Justiça Eleitoral que culminaram com a cassação, no TRE-CE, dos quatro deputados estaduais eleitos pelo Partido no Estado: Carmelo Neto, Marta Gonçalves, Dra. Silvana e Pastor Alcides Fernandes.

Leia mais Inácio Aguiar Após cassação de chapa no Ceará, PL enfrenta questionamentos semelhantes em mais dois estados Inácio Aguiar Sob risco de cassação da chapa, PL enviou recursos na eleição apenas para as duas mulheres eleitas O processo ainda está em fase de recursos e deverá ir parar no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entretanto, nos bastidores, há a compreensão da dificuldade que será reverter a situação diante da possível fraude à cota de gênero, atestada pelo TRE em decisão dividida. Divergências internas

O duelo nos tribunais acabou evidenciando divergências internas na Legenda. Parte dos filiados bolsonaristas atribui a Acilon a responsabilidade pela cassação da chapa na Justiça. Por outro lado, os deputados estaduais da Legenda reclamam da falta de diálogo do comando estadual com os parlamentares.

A nova composição do diretório municipal da Capital, formada apenas por bolsonaristas, demonstra na prática a pressão nos bastidores por mais comando e mais autonomia para os aliados de Jair Bolsonaro no comando da legenda no Ceará.

André Fernandes, por sinal, é nome citado como pré-candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza no próximo ano. O deputado estadual Carmelo Neto é outro nome ventilado com frequência.

Novo diretório do PL em Fortaleza

Presidente - deputado federal André Fernandes

Vice-presidente – deputado federal Jaziel Pereira

Secretário-Geral – deputado estadual Carmelo Neto

Secretária - vereadora Priscila Costa

Tesoureiro – vereador Inspetor Alberto

Vogal – deputada estadual Dra. Silvana

Vogal – deputado estadual Alcides Fernandes

Vogal - Lael Sena do Nascimento