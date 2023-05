Embates jurídicos e absolvição de Acilon: os bastidores da cassação da chapa do PL no Ceará

Embora na prática o julgamento que cassou o mandato dos quatro deputados do PL no Ceará tenha sido concluído nesta terça-feira (30), antes mesmo do início da sessão do TRE-CE não havia mais esperança de reversão do resultado na corte estadual por parte dos integrantes e advogados do caso. Mesmo assim, ainda existia expectativa sobre a situação do presidente da sigla, Acilon Gonçalves, sobre uma possível inelegibilidade.