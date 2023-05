Sob risco de cassação da chapa, PL enviou recursos na eleição apenas para as duas mulheres eleitas

Na disputa pelas cadeiras de deputado estadual na eleição passada, o Partido Liberal (PL) encaminhou quase a totalidade dos recursos destinados a candidaturas femininas apenas às duas candidatas que acabaram eleitas: Marta Gonçalves e Dra. Silvana. As duas receberam R$ 1,4 milhão dos cofres partidários. De todas as outras 12 candidatas, apenas uma recebeu um total de R$ 1.536.

Segundo levantamento feito no sistema eletrônico constante no site DivulgaCand, da Justiça Eleitoral, o partido destinou exatamente R$ 1.401.536,80 para as candidatas a deputadas estaduais no Ceará.