TRE-CE julga ações que podem levar à cassação de deputados do partido de Bolsonaro no Ceará

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará vai julgar nesta segunda-feira (15) ações relacionadas ao caso de suspeita de fraude à cota de gênero pelo Partido Liberal nas últimas eleições no Ceará. Caso a Justiça considere procedente as acusações, o partido poderá ter todos os votos anulados e perder as quatro vagas de deputados estaduais eleitos no ano passado.