Julgamento do TRE-CE que formou maioria para cassar chapa do PL é inédito no Ceará

Desde novembro passado, quando esta Coluna publicou a primeira nota sobre o processo que pedia cassação da chapa de deputados estaduais do PL no Ceará, corria nos bastidores, entre políticos e juristas, o caráter diferenciado do caso e a dimensão nacional que poderia tomar. Nesta segunda-feira (15), a relevância do caso se confirmou.

Pela primeira vez, o TRE sinaliza a cassação de uma chapa de deputados estaduais por fraude à cota de gênero. Ainda não ficou totalmente decidido, mas já há maioria formada em favor da cassação da chapa de deputados e, muito provavelmente, o caso será submetido à apreciação do Tribunal Superior Eleitoral, a quem caberá a palavra final sobre o tema.