Flávio Dino abre inquérito contra Bolsonaro e 23 aliados com base em relatório da CPI da Covid

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou abertura de inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e 23 aliados, incluindo os filhos Eduardo, Flávio e Carlos, por incitação ao descumprimento de medidas efetivas para o combate à pandemia da Covid-19. As informações são da Folha de São Paulo.

A investigação foi aberta a pedido da Polícia Federal (PF) com base no relatório final da CPI da Covid, conduzida pelo Senado em 2021.

Também serão alvos da investigação as deputadas federais Carla Zambelli (PL-SP) e Bia Kicis (PL-DF) e os ex-ministros Onyx Lorenzoni, Ernesto Araújo e Ricardo Barros, entre outros. A investigação tem prazo inicial de 60 dias, conforme determinado no despacho do ministro.

Zambelli está presa na Itália. Ela fugiu para o país após condenação pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica por conta de uma invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Disseminação de fake news

O foco do inquérito é a disseminação de fake news sobre a pandemia e o incentivo para que a população adotasse comportamentos indevidos no combate à Covid-19. Flávio Dino destacou, no entanto, que foram identificados outros possíveis crimes na investigação do Senado.

"A investigação parlamentar apontou indícios de crimes contra a administração pública, notadamente em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de ‘fachada’ para prestação de serviços genéricos ou fictícios, dentre outros ilícitos mencionados no relatório da CPI", acrescentou.